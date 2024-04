AEW DYNAMITE 24 DE ABRIL 2024 .— En el evento Windy City Riot, de NJPW, Jon Moxley dio la sorpresa al derrotar a Tetsuya Naito para coronarse como Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Tras ello, Moxley volvió a AEW, donde pidió una lucha contra Powerhouse Hobbs. Originalmente sólo sería un mano a mano, pero Don Callis, el manager de Hobbs, logró, mediante sus influencias, que NJPW autorizara que esta lucha sea por el título. ¿Podrá Hobbs coronarse? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.

Swerve Strickland es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW tras vencer a Samoa Joe en Dynasty. Esta noche veremos cómo inicia su reinado.

Otro nuevo reinado que comienza es el de los Young Bucks, quienes superaron a FTR en Dynasty. Con esto, The Elite concentra ya tanto el Campeonato Mundial de Parejas como el Continental.

AEW Dynamite 24 de abril 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► Se mostró un video de The Elite 2.0: Matthew Jackson, Nicholas Jackson y Kazuchika Okada, llegando a la arena.

► Y el show abrió con un verdadero bombazo, pues con ellos venía: ¡Jack Perry! ¡Jack Perry está de regreso en AEW Dynamite! Perry se bajó de una lujosa camioneta SUV en el parqueadero de la arena.

► Sonó la música de entrada al ring de Orange Cassidy. Se esperaba su llegada, pero estaba ya tardando mucho. Y sí apareció, pero siendo tirado como un costal de papas.

► Trent Beretta, quien hace unas semanas traicionó a Orange al darle un rodillazo, ahora está atacando a Cassidy.

► Trent Beretta dejó tendido en el centro del ring a Orange Cassidy tras el brutal ataque. Beretta le dijo a Taylor que lo sentía… Que lo sentái por no haber traicionado antes a Cassidy, porque él y Chuck hicieron todo por él y Orange no hizo nada por ellos. «Cassidy no es mi amigo, Chuck… ¡Y yo te amo!

► Chuck Taylor iba a brazar a Trent Beretta, pero se cansó… ¡Lo llamó pedazo de mierda y lo atacó con un microfonazo en la cabeza!

► Chuck Taylor dijo que aunque no le habían dado el alta médica para volver a luchar en el ring… ¡Retaba a Trent Beretta a luchar, pero no en el ring, sino en el parqueadero!

► El nuevo Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, Jon Moxley, hizo una promo en una viñeta grabada en donde dijo que la gente no debería subestimar a su rival de esta noche, pues no es nada más y nada menos que Powerhouse Hobbs, de quien debe cuidarse, pues si comete un error, por pequeño que sea, sabe que Hobbs peude capitalizarlo.

STILL TO COME: The IWGP World Heavyweight Champion Jon Moxley welcomes war with open arms as he takes on Powerhouse Hobbs. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@JonMoxley | @njpwglobal pic.twitter.com/bVOI3H0PoA — All Elite Wrestling (@AEW) April 25, 2024

AEW DYNAMITE 24 de abril 2024 | Resultados en vivo | Jon Moxley vs. Powerhouse Hobbs ►1- AEW WORLD TITLE ELIMINATOR MATCH: Swerve Strickland vs. Kyle Fletcher Swerve Strickaldn, después de mucho buscarlo, por fin pudo vencer a Samoa Joe el pasado domingo 21 de abril en el PPV AEW Dynasty 2024, para convertirse en nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW, y el primer monarca principal de AEW afromaericano. Y, aunque no este año solo tiene dos luchas a nivel individual en AEW, dos derrotas, primero ante Chris Jericho y luego ante Will Ospreay, por alguna razón desconocida y misteriosa, Tony Khan le da a Kyle Fletcher este combate en donde si ganaba, se convertiría automáticamente en el primer retador al título de Swerve Strickland, pasando por encima hasta de sus Rankings. Increíble... Pero, bueno... La lucha comenzó con Fletcher intentando una rápida rodada a espaldas sobre Strickland para una cuenta en dos porque Strickland logró zafarse. Strickland tomó el control, desgastando a Fletcher con una sumisión, pero este respondió con un golpe de antebrazo. Strickland contraatacó con una poderosa patada al rostro de Fletcher, luego subió a la segunda cuerda y le conectó un brutal codazo en la nuca. Fletcher respondió con una patada desde la ceja del ring, enviando a Strickland estrellándose afuera, pero este se recuperó rápidamente, ejecutando una zambullida samoana sobre Fletcher en el suelo duro de ringside. De vuelta en el ring, Strickland continuó su asalto, asestando un brutal rompeespaldas a Fletcher. Pero este contraatacó con una súbita superkick, tomando el control. En medio de la acción, The Elite hizo sentir su presencia, ingresando a la oficina de Tony Khan. Strickland recuperó el control, golpeando a Fletcher con una desnucadora sobre la ceja del ring, seguido de un doble pisotón desde la cuerda superior. A pesar del ataque, Fletcher logró atrapar a Strickland en un Ankle Lock modificado, pero Strickland encontró la manera de liberarse. La batalla continuó, con Fletcher lanzando una ráfaga de patadas al pecho de Strickland. Strickland contrarrestó una de las patadas con golpes propios antes de ejecutar un impresionante derribo o proyección con el brazo para mandar a volar a su rival. Ambos luchadores mostraron su resistencia, intercambiando flatliners y brainbusters en un enfrentamiento intenso. A medida que la lucha alcanzaba su clímax, Fletcher envió a Strickland estrellándose contra la lona antes de que ambos se encontraran precariamente en la cuerda superior. Strickland aprovechó la oportunidad, castigando a su rival con un estruendoso doble pisotón lanza´dnsoe desde lo alto del esquinero, seguido por su decisivo remate final, asegurando la victoria. El Final House Call de Swerve Strickland. Valoración 7.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Sin duda alguna, fue una muy buena lucha, rápida, dinámica y entretenida.

Contras Pero... Realmente, insisto, Kyle Fletcher no ha hechom éritos para merecer esta lucha en donde, de haber ganado, se convertía en el retador al título máximo de AEW. Hay otros que están antes que él.



► Se oficializó lo que ya habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS. Kenny Omega regresará a AEW por primera vez desde finales de diciembre de 2024.

► Será el próximo miércoles 01 de mayo de 2024, en el Dynamite que se realizará en su ciudad natal, Winnipeg, Manitoba, Canadá, por lo que no se sabe si volverá a luchar o solo hará una promo para los fans de su ciudad natal. Lo último que se sabía de él ea que estaba planeando someterse a una cirugía por una fuerte crisis de diverticulitis que pudo causarle una infección y cobrarle la vida en diciembre pasado.

► Tras bambalinas, Renée Paquette entrevistó a Thunder Rosa, quien dijo que no iba a crear excusas por haber caído ante Toni Storm en el PPV AEW Dynasty 2024, pero que hubo muchas cosas que salieron mal. Deonna Purrazzo apareció y se enfrascaron en una guerra.

AEW DYNAMITE 24 de abril 2024 | Resultados en vivo | Jon Moxley vs. Powerhouse Hobbs ►2- Mina Shirakawa (con Mariah May) vs. Anna Jay Esta es la priemr alucha de Mina Shirakawa, luchadora con pasado en NJPW, STARDOM y ROH. Y llegamso a esta lucha porque Mina resultó ser amiga de Mariah May, y Maria, quien lucha con la indumentaria que usaba la antigua Toni Storm, su jefa, venció a Anna Jay en el Dynamite del pasado 10 de abril. La lucha comenzó con Jay golpeando a Shirakawa con una botaza en el costado de la cabeza. Luego, Shirakawa respondió con una patada voladora en la columna de Jay y luego estrelló su tobillo contra el suelo. Shirakawa luego envió a Jay a estrellarse contra la lona, continuando luego el castigo en su tobillo. Jay luego rasguñó el ojo de Shirakawa, seguido de una desnucadora utilizando la cuerda del medio. Shirakawa y Jay intercambiaron antebrazos en el centro del ring. Jay continuó con más antebrazos contra Shirakawa, pero esta última clavó un codazo en la cara de Jay. Luego, Shirakawa golpeó a Jay con una rodilla desde la cuerda superior, pero Jay respondió con una patada en la cabeza de Shirakawa. Jay luego golpeó a Shirakawa con un Gory Buster y Shirakawa respondió con un Dragon Screw sobre Jay. Shirakawa luego subió a la cuerda superior y conectó una patada voladora sobre Jay, seguida de una patada enzuigiri. Jay luego colocó a Shirakawa en una Queen Slayer, pero Shirakawa escapó y realizó una rápida maniobra llevarse la victoria. El Final Rodada a espaldas de Mina SHirakawa. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha interesante, no fue nada del otro mundo, pero tanto la japoneas como la estadounidense cumplieron.

Contras Nada negativo para resaltar.



AEW DYNAMITE 24 de abril 2024 | Resultados en vivo | Jon Moxley vs. Powerhouse Hobbs ►3- CASINO GAUNTLET MATCH: Llegamos a esta lucha porque el próximo gran PPV de AEW será Double or Nothing 2024, este 26 de mayo. Y el PPV Double or Nothing está ligado a la temática del casino, algo que le encanta a Tony Khan. El ganador de esta lucha se llevaba la oportunidad inmediata de retar al Campeón Internacional AEW, Roderick Strong, a una lucha en el mencionado PPV. La lucha comenzó con Switchblade Jay White enfrentándose a Dante Martin. White conectó un raquetazo al pecho de Martin, y ambos se enzarzaron en una lucha fuera del ring. Luego, White ejecutó un supléx, lanzando a Martin fuera del ring. Penta El Zero Miedo se unió al combate, realizando un splash desde la cuerda superior sobre White. Después de un Sling Blade a White, Penta cambió su enfoque a atacar a Martin. Kyle O'Reilly se unió a la acción, lanzando patadas a White, Martin y Penta. O'Reilly luego se centró en los brazos de Penta y Martin antes de abofetear a White. Derribando a White, O'Reilly atrapó a Martin en una palanca al brazo, pero White intervino, rompiendo la llave. La música de entrada de Will Ospreay sonó, anunciando su llegada. Ospreay y O'Reilly intercambiaron antebrazos antes de que Ospreay golpeara con un antebrazo desde la cuerda superior. Lanzándose con una serie de patadas sobre Martin y Penta, Ospreay se enfrentó a White, intercambiando machetazos al pecho. Ospreay siguió con un Spanish Fly antes de que Lance Archer irrumpiera en el ring. Ospreay desató una lluvia de golpes de antebrazo, derribando a todos. Ospreay no quiso hacer el Storm Driver recordando a Bryan Danielson. Y luego, Don Callis le dijo que debía usarlo contra Roderick Strong, quien a su vez tiene problemas de cuello. Penta atacó a Archer, pero Archer contraatacó con una tacleada de hombro. O'Reilly intentó una dormilona contra Archer, quien respondió con un supléx. Archer luego lanzó a Ospreay fuera del ring sobre el montón de luchadores. Komander entró luego, ejecutando una huracarrana sobre Archer a través de una mesa en ringside. Komander luego conectó un DDT sobre Ospreay, intentando el conteo, pero White lo interrumpió. Jay Lethal se unió al combate, golpeando a Ospreay con unas patadas voladoras y siguiendo con un flatliner sobre Martin. Lethal luego aplicó la Lethal Injection a Penta. White ejecutó un Snap Dragon Supléx, pero Martin respondió con unas patadas voladoras desde la cuerda superior. Ospreay contraatacó, pero O'Reilly lo atrapó en una palanca al brazo. Komander rompió la llave con un Shooting Star Press, haciendo el conteo sobre O'Reilly, pero Ospreay intervino, conectando su remate final sobre el mexicano Komander para la victoria. El Final Hidden Blade de Will Osprey para Komander. Valoración 4.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha diferente, caótica, pero muy entretenida, con varias estrellas en el combate.

Hubo varias historias que se desarrollaron en este combate o se empezaron a desarrollar. Contras Nada negativo para destacar.



THE BILLY GOAT DID IT! He will face Roderick Strong for the #AEW International Championship at #AEWDoN! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@WillOspreay | @RoderickStrong pic.twitter.com/ajozuhFpU3 — All Elite Wrestling (@AEW) April 25, 2024

AEW DYNAMITE 24 de abril 2024 | Resultados en vivo | Jon Moxley vs. Powerhouse Hobbs ►4- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: Jon Moxley (c) vs. Powerhouse Hobbs Jon Moxley es el nuevo campeón máximo de NJPW. El pasado 12 de abril, derrotó a Tetsuya Naito en el PPV NJPW Windy City Riot 2024, realizado desde la Wintrust Arena en Chicago, Illinois. Y esta noche, es su primera defensa titular del título mundial NJPW, no en Japón, sino en los Estados Unidos, ante Powerhouse Hobbs. La lucha comenzó con Hobbs golpeando a Moxley con un codazo a la cara, pero Moxley respondió con un machetazo al pecho. Moxley luego conectó un supléx alemán en Hobbs, pero Hobbs respondió con un supléx propio que envió a Moxley fuera del ring. Hobbs luego envió a Moxley a estrellarse de cara contra la barrera y ambos hombres comenzaron a pelearse entre la multitud. Ambos intercambiaron golpes de antebrazos y Moxley golpeó a Hobbs con un raquetazo al pecho, antes de volver al ring. Hobbs luego puso a Moxley en un abrazo de oso. Moxley luego golpeó a Hobbs con una botaza la cara y lo lanzó contra el esquinero superior. Moxley luego entregó algunos golpes con la derecha e izquierda a Hobbs en la esquina y lo puso en una dormilona hasta que Hobbs perdió el conocimiento. El Final Rear Naked Choke de Jon Moxley. Valoración 6.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Jon Moxley tenía razón, no había que subestimar a Powerhouse Hobbs, este lució bien.

Mox también lució bien y fue un combate muy interesante. Contras Aunque, claro, tampoco fue una lucha de cinco estrellas, pero fue pasable, aceptable. Y no hubo nada negativo para destacar, la lucha tuvo una duración normal, de poco más de 10 minutos. Estuvo bien.



► Tony Schiavone presentó a Jack Perry, quien entró al ring sin música y lo fans corearon «Go cry me a river!» Perry tomó el micrófono y dijo que esta es una de las mejores noches de su vida, pero que tiene negocios con los cuales lidiar. Los fans lo abuchearon. Algunos. Están divididos, realmente.

► «Tengo cosas que arreglar. Cara a cara. Esta noche. Aquí. Con Tony Khan», dijo Jack Perry. En esas, el presidente de AEW, Tony Khan, apareció y entró al ring.

► Jack Perry dijo que hace casi cinco años ocurrió el primer Double or Nothing y que AEW cambió el mundo. Jack Perry dijo: «Desde el fondo de mi corazón, te lo digo. Lo que siempre he querido es lo mejor para AEW», reconoció Jack Perry, a la vez que reconoció que la relación con Khan no ha sido la mejor, y que ha tenido altibajos.

► Jack Perry le dijo a Tony Khan: «Te pido que me des la mano, me reintregres a AEW y sigamso construyendo juntos el sueño de darle lo mejor a AEW». Jack Perry y Tony Khan se dieron la mano y se abrazaron.

► ¡Pero, de la nada, Jack Perry le dio un derechazo con micrófono incluido en el abdomen a Tony Khan! De inmediato, los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW, Matthew JAckson y Nicholas Jackson, aparecieron junto a Kazuchika Okada…

► ¡Y de la nada, The Young Bucks atacaro con un Súper Tony Khan Driver, nada más y nada menos que a Tony Khan! Dos réferis y un médico llegaron al ring para ayudar a Tony Khan, pero ningún otro luchador del elenco salió en defensa de su jefe.

► Increíble lo que acabamos de ver aquí en AEW, la primera intervención real y de forma física de Tony Khan en una rivalidad de su empresa.

► Y todavía hay mucha tela qué cortar, pues The Elite 2.0 terminaron el shwo con los brazos en alto. Luego, sí aparecieron varios luchadores y hasta Shahid Khan, el multimillonario padre de Tony Khan para revisar a su hijo, así cerró el show.