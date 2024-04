Tiffany Stratton, ¿de la WWE a un reality show?

De Total Divas hasta El amor de Bianca y Montez pasando por Total Bellas, los reality shows llevan mucho tiempo ligados a la WWE; podríamos incluso hablar de aquellos tiempos cuando Hulk Hogan tenía el suyo, no conectado a la compañía, pero siempre reconocido como una leyenda de la misma.

► Tiffany Stratton, dispuesta a hacer un reality show

¿Podría Tiffany Stratton ser protagonista o participante de un futuro programa de tele-realidad? De momento, no tenemos respuesta a esta pregunta. Ahora, es un paso adelante en ese sentido el hecho de que la luchadora tiene interés en hacerlo, según comparte en su reciente entrevista con TV Insider.

«Sí, eso sería genial. No he pensado mucho en eso porque todavía soy nueva en Raw y SmackDown. Me gustaría establecerme primero y luego hacer algunas cosas con Kaiser. En este momento, estoy enfocada en mi carrera. Creo que un programa de televisión reality sería realmente genial algún día«.

Recordemos que, hablando de historias de amor mostradas en la pantalla, Tiffany Stratton es pareja de Ludwig Kaiser, también Superestrella de la WWE. Claro, no son tan populares todavía, pero quizá algún día. La verdad es que apenas se sabe nada de su relación, estaría todo por descubrir.

En otro orden de cosas, la joven luchadora también señala el mayor cambio de pasar de NXT al elenco principal de WWE:

«Definitivamente diría que viajar sería lo más difícil, loco y complicado de adaptarse. Viajas todas las semanas, dos veces o más por semana. En NXT, viajaba tal vez cada par de meses. Diría que viajar es la parte más difícil de todo».

