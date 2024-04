Desde que Tiffany Stratton comenzó a llamar la atención en WWE NXT, es una costumbre que la comparen con Mandy Rose. Sin ir más lejos, la enésima vez que tratamos esta cuestión fue hace unos días cuando la «God’s Greatest Creation» dijo:

«(…) También me siento muy honrada. Retuiteé algo que decía ‘el verdadero reconoce al verdadero’. Siempre estoy dispuesta a elogiar a otras personas cuando lo merecen. Creo que ella es un talento increíble y tiene un futuro muy prometedor. Siempre lo he dicho, desde su primer combate en NXT. Me quedé realmente impresionada. Pensé, ‘Maldición’. Ella sabía lo que estaba haciendo, lo cual es increíble porque en ese momento, cuando estaba en NXT, no sé si podría haber tenido un combate así.»

► Mariah May de Tiffany Stratton

No obstante, esta vez el tema nos lleva a Mariah May pues durante su reciente aparición en Ring The Belle le preguntaron a la luchadora de AEW por qué piensa por que la comparen con la ahora Superestrella de SmackDown.

«No me importa en absoluto. Creo que Tiffany es genial, una verdadera superestrella. Tiene un gran desempeño en el ring y sus atuendos son increíbles. Siempre pienso: ‘¡Eso es lindo!’ Todos me etiquetan en sus fotos o la etiquetan en las mías. Es una persona encantadora; hemos hablado antes. Al final del día, puede haber varias rubias.

«Todos amamos a Barbie, a las divas. Anna, Julia y yo estábamos hablando de esto. Todos amamos a las divas y, si consideras nuestro grupo de edad, recuerda que crecimos viendo Total Divas y a Nikki Bella, entre otras. Así que sí, podemos parecer muñecas Barbie, pero también somos algunas de las mejores luchadoras.»

