Tiffany Stratton: «No tenía confianza en el ring»

Tiffany Stratton ya ha tenido un comienzo notable en su carrera en el elenco principal de la WWE, ya que se destacó de gran manera durante su debut en un evento premium en vivo, Elimination Chamber, logrando las maniobras más especetaculares y sumando una eliminación. Dicho esto, no se achicó para nada, pese a compartir el ring junto a cinco luchadoras mucho más experimentadas que ella.

► Tiffany Stratton ha mejorado notablemente en el ring

WWE SmackDown ahora está en ‘Tiffy Time’ últimamente, según las palabras de la ex Campeona NXT, quien durante una entrevista reciente en WWE The Bump confesó que su nivel de confianza era bajo al inicio.

«Al ser tan nueva en la lucha libre, mi confianza era sin duda algo que no era tan bueno como lo es ahora. Realmente no sabía lo que estaba haciendo al principio y ahora he tenido tantas luchas en la televisión, frente a multitudes en vivo, frente a 50.000 personas, así que siento que ahora tengo mucha confianza y sé quién soy en el ring».

Desde que fue llamada al elenco principal, Tiffany Stratton ha conseguido victorias en SmackDown contra las ex campeonas de la marca, Naomi y Liv Morgan, demostrando que es capaz de mezclarse con los mejores. Además, el Universo WWE ha elogiado a Stratton por ser naturalmente buena en el ring, aunque ella ha estado descubriendo quién es y cuál se supone que debe ser su personaje, dándose un voto de confianza a sí misma. De hecho, durante su combate en Elimination Chamber, se convirtió en una de las favoritas del público y fue la más destacada dentro de la cámara, por lo que se nota su rápida adaptación al entorno del elenco principal de la WWE.

«Creo que cuando estás en Gorilla es muy estresante antes de salir. Siempre tengo esta regla conmigo mismo: después de levantar el telón tenemos confianza, creemos en nosotros mismos y ya no estamos nerviosos».