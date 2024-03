Con muy poca experiencia en el ring, Maxxine Dupri hizo su debut durante el año pasado como miembro de Alpha Academy; no obstante, la compañía prefirió que trabajar con ellos en el elenco principal en lugar de NXT, lo cual ha generado algunas críticas y abucheos del público por cuanto su talento en el ring no está del todo pulido, siendo algo normal dentro de la curva de aprendizaje. No obstante, su interacción tras bastidores con Chad Gable, Otis y Akira Tozawa fuera del ring es una cosa totalmente distinta, ya que el grupo como tal terminó siendo uno de los actos más entretenidos de la programación semanal.

► Maxxine Dupri tiene menos de un año de experiencia en el ring

Maxxine Dupri, quien hasta hace un año nunca había luchado en el ring, confesó durante una entrevista reciente en «Insight» con Chris Van Vliet, sobre su nerviosismo por actuar por primera vez frente a una multitud en vivo.

«Entonces, nuestro primer combate fue uno de seis personas con los Viking Raiders, y fue increíble porque tenía la comodidad de estar con los muchachos y los tenía como mi red de seguridad a la que recurrir. Estaba extremadamente nerviosa, como lo estoy todos los lunes, solo porque quieres ser genial. Pero también soy tan nuevo que nunca había actuado frente a una multitud como esa, así que fue aterrador».

Maxxine también admitió que estuvo nerviosa tanto en su debut en el Royal Rumble de este año, como cuando se enfrentó ante Rhea Ripley en un combate en la que terminó siendo apaleada por la Campeona Mundial.

«No sabía si estaba en esto o no (el Royal Rumble). Lo descubrí, voy a decir una semana antes, pero es mejor que crean que tenía equipo cuatro meses antes del Rumble. Estaba muy nerviosa porque obviamente es una plataforma enorme, hay un número limitado de lugares, así que uno quiere representar bien y hacerlo bien».

«Creo que aprendí muchas cosas, creo que una para mí, el momento oportuno en ese encuentro (con Rhea Ripley). Estaba muy nerviosa, creo que era como una pequeña tonta y creo que ella es tan tranquila, tranquila y serena, y Creo que eso es lo mejor de ella».