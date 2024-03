The Undertaker revela que consideró volver a luchar recientemente

¿Imaginan que justo antes de concluir el reciente AEW Revolution 2024, cuando Sting estaba despidiéndose de los seguidores, The Undertaker hubiera aparecido por el Greensboro Coliseum para retar a «The Icon»? Seguro que muchos habrían pagado por ello.

Sí, un «dream match» en toda regla. Pero obviando que el tiempo de ambos ya pasó, resulta un tanto insultante que algunos nieguen la grandeza de la carrera de Sting sólo por no haberse enfrentado nunca a Taker. Como de costumbre, una mentalidad «WWE-centrista», canalizada recientemente por Bully Ray, quien dijo que un combate contra «The Phenom» podría conseguir que Sting disputara otra lucha más.

Afortunadamente, algo que sólo quedará en las ucronías de mi compañero de SUPERLUCHAS Adri López.

Y Sting estuvo presente en el más reciente episodio del podcast ‘Six Feet Under’, al ser preguntado The Undertaker por cómo está lidiando con su retiro, casi cuatro años después de colgar las botas en Survivor Series 2020. «The Phenom» hizo una sorpresiva revelación, confesando que tras uno de sus recientes 1 deadMAN Shows, se le pasó por la mente volver.

«No, no habrá un combate más. Simplemente volví de Australia, estaba cansado, sabía que tenía pendientes muchas cosas y simplemente lo dije por sentirme bien. Es lo único que sé. No esperen un combate más. No habrá un combate más. Ni empiecen. Bueno, a ver, si Sting no se hubiera retirado, tal vez. Lo fastidió todo. Me puse rodillas nuevas y va y se retira… Oh, dios, vamos a recibir muchas críticas por esto [risas]».