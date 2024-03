Nic Nemeth irá a por el título mundial de TNA en Rebellion

El primer combate de Nic Nemeth bajo los focos de NJPW se saldó con su conquista del Campeonato Global IWGP, así que Moose debería estar bastante preocupado por lo que se concretó ayer tras TNA iMPACT on AXS TV.

Y el propio Moose se ha buscado poner sobre la mesa el Campeonato Mundial TNA ante Nemeth, pues en el cierre del episodio, acompañado de The System, atacó al «Most Wanted» y sus colegas Mike Bailey y Trent Seven. Afrenta que detonó tal choque para Rebellion, la próxima cita de pago por visión de TNA.

Moose es máximo monarca desde Hard To Kill, donde derrocó a Alex Shelley, y la de Rebellion supondrá su tercera defensa. Mientras, Nemeth disputará su quinto encuentro en TNA.

Mientras, otro choque estrena el cartel de Rebellion, también como consecuencia de dicho epílogo: The System (Eddie Edwards y Brian Myers) defenderán el Campeonato Mundial de Parejas TNA frente a Bailey y Seven. Estatus que los rudos iniciaron en Sacrifice al vencer a ABC.

Por sexta vez, TNA presentará su evento Rebellion, ahora desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), el 20 de abril. Así luce su cartel provisional.

BREAKING: Following the end of iMPACT! @milanmiracle has made it OFFICIAL – @TheEddieEdwards and @Myers_Wrestling defend the World Tag Team Titles against @SpeedballBailey and @trentseven at #Rebellion on April 20 from the Palms in Las Vegas.



TICKETS: https://t.co/LoHD9RgGqz pic.twitter.com/D4NhvrpyWJ