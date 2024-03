Quedó atrás Sacrifice, pero no sus secuelas, que se reflejaron en el episodio emitido anoche vía AXS TV, donde al mismo tiempo, ya se establecieron las primeras luchas para Rebellion, el siguiente evento de pago por visión de TNA.

Otro disfrutable capítulo semanal en el que incluso AJ Francis lució bien entre las doce cuerdas, durante un duelo contra Joe Hendry. ¿El mayor logro de este show? Probablemente, si bien no supone gran promoción para atraer seguidores.

The System gets the last laugh on #TNAiMPACT! @TheEddieEdwards @TheMooseNation @Myers_Wrestling @MrsAIPAlisha pic.twitter.com/jdPqdyK0JM