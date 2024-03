A excepción de dos combates enmarcados en el torneo por el Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH, el debut de Orange Cassidy en esta nueva era de la promotora y la concreción de dos combates para Supercard of Honor, la entrega semanal que nos ocupa careció de mayores puntos sustanciales. ¿Les parece suficiente? Bueno, realmente sí, considerando lo que suele ser el programa.

