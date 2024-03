Chael Sonnen elogia a Sean O’Malley: Es increíble

Pocos quedaron más impresionados por la actuación del rey del peso gallo Sean O’Malley en el UFC 299 el pasado fin de semana que el ex luchador Chael Sonnen.

En lo que supuso su primera vez bajo los focos de la pelea estelar en el mayor escenario de las artes marciales mixtas, O’Malley prosperó el 9 de marzo en Miami, Florida. Allí, se enfrentó a su rival de toda la vida Marlon Vera en busca tanto de la redención por la derrota por TKO que sufrió ante el ecuatoriano en 2020 como de la continuación de su reinado en las 135 libras.

«Sugar» finalmente logró sus objetivos de manera enfática, dando una clase magistral de golpeo de cinco asaltos en la noche de la pelea para obtener una victoria por decisión unánime desigual en la «Ciudad Mágica».

O’Malley ha recibido desde entonces grandes elogios por su primera defensa exitosa del título, pero nadie fue más elogioso que «The American Gangster»…

► Sonnen: «Nadie puede hacer» lo que O’Malley hizo en UFC 299

Mientras aparecía en la mesa para el UFC Post Show de ESPN en el evento del sábado, Sonnen reflexionó sobre la exhibición de O’Malley en Miami.

Aunque el propio «Sugar» se mostró decepcionado por su incapacidad para encontrar un final, el ex aspirante al título del peso medio sugirió que no podría haber hecho mucho más en el combate estelar del UFC 299. De hecho, Sonnen llegó a describir la actuación de O’Malley como la mejor que se ha visto en el octágono.

«Anoche estuve con Henry Cejudo, muy buenos amigos, así que no hay prejuicios. El mejor peleador en 135 que he visto es Dominick Cruz; muévete Dominick», dijo Sonnen.

«Quiero decir, esa fue la mejor actuación que he visto … Merab (Dvalishvili) será el favorito aquí. La gente va a olvidar esto muy rápido. Sin embargo, ahora tengo mis propias preguntas… ¿Quieres saber por qué ‘Chito’ no trató de derribarlo? Por la misma razón por la que los otros cinco tipos nunca intentaron derribarle: no pueden entrar.

«Él controla el alcance. Es algo increíble. Te golpeará yendo hacia allí (señala hacia delante), te golpeará retrocediendo, te golpeará yendo hacia un lado. Nadie puede hacer eso», continuó Sonnen. «También me gustaría quitarme un poco el sombrero ante la resistencia. Me pregunté si Sean podría aguantar 25 minutos… Pasó muy bien esa prueba«.

O’Malley se centrará ahora en seguir aumentando su legado con una demostración igual de impresionante la próxima vez.

Aunque el nombre de Ilia Topuria, monarca del peso pluma, estaba en boca de todos después del combate, parece probable que tenga que defender de nuevo el cinturón frente a Merab Dvalishvili antes de recibir una oportunidad de alcanzar el estatus de «campeón campeón».