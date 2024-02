Dice Nic Nemeth en su perfil de X (Twitter) que simplemente es un tipo con alma de comediante que recurre a la lucha libre para pagar facturas. Cualquiera pensaría en Nemeth como un mero amateur poco comprometido con el pancracio, pero hoy, el veterano vuelve a ocupar titulares por este arte.

Durante la primera jornada del evento The New Beginning In Sapporo de NJPW, Nemeth ha derrotado a David Finlay, ganando así el Campeonato Global IWGP en su primer combate oficial bajo los focos de la promotora nipona. Finlay conquistó la correa en Wrestle Kingdom 18, dentro del combate inaugural por la misma ante Will Ospreay y Jon Moxley.

Tras el combate, Nemeth confesó entre bastidores que si hubiera fracasado, dejaría la lucha libre. El mundo pierde por ahora a un comediante a tiempo completo y gana a un nuevo campeón.

► Nic Nemeth, 24 horas después

Y el «momentum» del otrora Dolph Ziggler se extenderá hasta mañana, porque desde el mismo escenario, NJPW presentará la segunda jornada de The New Beginning In Sapporo. En teoría Nemeth hará equipo con Rysuke Taguchi para medirse a David Finlay y Gedo, pero en su promo posvictoria, invitó a Hiroshi Tanahashi a ser su compañero de equipo. Veremos si el combate inicialmente anunciado se modifica.

Además, Nemeth formará parte del cartel de NJPW Windy City Riot, si bien aún no tiene concretada una lucha allí. Evento a celebrarse el 12 de abril desde la Wintrust Arena de Chicago (Illinois, EEUU).