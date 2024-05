Charlotte Flair y Becky Lynch son dos de las mujeres más laureadas en la historia de la WWE y han contribuido enormemente a esta revolución femeneil. Juntas han logrado un total de 21 campeonatos mundiales en la WWE. Actualmente, The Man está como Campeona Mundial tras la lesión de Rhea Ripley, mientras que La Reina está fuera de acción por una lesión en la rodilla.

► Charlotte Flair y Becky Lynch, las más laureadas

El año pasado, la ex campeona mundial, Rhea Ripley, fue reconocida como la mejor luchadora del mundo, gracias a Pro Wrestling Illustrated. Sin embargo, la ex campeona femenina de WWE NXT, Tiffany Stratton, tiene otros dos nombres en mente al momento e escoger a la mejor.

Durante una entrevista reciente en Insight With Chris Van Vliet, se le pidió a Tiffany Stratton que identificara quiénes creía que eran los mejores luchadores de la actualidad. En respuesta, la ex Campeona NXT señaló a Charlotte Flair y Becky Lynch.

Tiffany Stratton no es ajena a Becky Lynch, ya que ambas rivalizaron por el Campeonato Femenil NXT durante el mes de septiembre del año pasado, con The Man saliendo victoriosa en los dos combates que tuvieron, y que le permitieron obtener el Campeonato Femenil NXT. Por otra parte, «La Centro del Universo» todavía no ha coincidido en el ring contra Charlotte Flair, pero ahora que se encuentra en el elenco principal, probablemente esto sea solo cuestión de tiempo, una vez que La Reina se recupere por completo de su lesión. Dicho esto, Stratton también citó a Flair como una de las oponentes de sus sueños y la figura que la inspiró a unirse a la industria de la lucha libre profesional.