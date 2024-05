Jey Uso entró de reemplazo y clasificó en King of the Ring

Damian Priest junto a The Judgment Day, abrieron RAW, asegurando que los problemas entre el grupo habían quedado en el pasado.

Por otro lado, Finn Bálor aseguró que pasaría a la siguiente ronda de King of the Ring por la ausencia de Drew McIntyre por lesión. Sin embargo, Adam Pearce aseguró que eso no iba a ser así de fácil y aseguró que su rival sería Jey Uso.

Finn buscó a como diera lugar llevarse la victoria; sin embargo, Jey Uso fue un complicado rival, quien resistió todos los ataques y los contestó. Pero Bálor sacó sus mejores armas y dominó gran parte del duelo con golpes, vuelos e incluso lanzando a su rival sobre la mesa de comentaristas.

«Yeet» Uso pudo reaccionar y puso en problemas Jey; sin embargo, apareció Drew McIntyre y aunque Jey se distrajo, pudo concentrarse y recuperar el control para sorprender con un Spear a Bálor para llevarse el combate.