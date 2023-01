Los primeros días de cada año dejan el listón muy alto para el resto de la temporada, con el evento The New Year de NOAH, pero sobre todo, con Wrestle Kingdom de NJPW. Y la primera jornada de la edición 2023 del magno evento del «King Of Sports» promete atraer muchas miradas.

Por primera vez, un campeonato femenil se defenderá en Wrestle Kingdom, cuando KAIRI ponga sobre la mesa el recién estrenado Campeonato Femenil IWGP ante Tam Nakano; en torno a este combate, además, podría darse el debut de Sasha Banks, quien oficialmente hoy ya es agente libre. Karl Anderson, de WWE, y FTR, de AEW, también tendrán retos titulares. Y claro está, el duelo entre Will Ospreay y Kenny Omega, que promete robarse la noche y supondrá el regreso de «The Best Bout Machine» a la que fue su casa.

► Kenny Omega estaría solo en el Tokyo Dome

Así pues, importante presencia de AEW dentro del cartel de Wrestle Kingdom 17, que estará representada por Cash Wheeler, Dax Harwood y Kenny Omega; sin descartar que para entonces, Sasha Banks haya llegado a un acuerdo con Tony Khan.

Y según ahora sabemos vía Dave Meltzer, The Young Bucks podrían haber sido otras figuras de AEW presentes en la gran cita de la casa del león. Ante los micrófonos de la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Meltzer revela lo siguiente.

«Sé que The Young Bucks no van a ir a Japón. De hecho, originalmente estuvieron programados para estar en el cartel, pero los planes cambiaron. Es una de esas cosas que pasan. Las cosas cambian. Sí, estaban originalmente en el cartel».

Sería interesante averiguar contra quién tenían previsto competir Nick y Matt Jackson. Sobra decir que estos poseen un bagaje excepcional bajo el paraguas de NJPW, con seis participaciones —todas ellas de manera consecutiva— en Wrestle Kingdom, conquistando dos veces el Campeonato de Parejas de Peso Completo Junior IWGP.