Nikkita Lyons sexy: Súbete a la ola...

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Nikkita Lyons es una de las Superestrellas en WWE que más rápido ascenso está teniendo en la programación del imperio McMahon.

La joven nacida el cinco de agosto del año 1999, causó un gran impacto el día que hizo su debut en el ring en NXT 2.0. Además, la ex retadora al Campeonato de Women Of Wrestling, que disputó contra Tessa Blanchard, sigue teniendo una presencia increíble en las redes sociales.

Nikkita compartió en su cuenta oficial de Twitter una frase que invita a la reflexión:

We got moves to make…Ride the wave or move out the way, respectfully. 😌🦁🤍 #2023 https://twitter.com/hashtag/LyonPride?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

— — Nikkita Lyons (@nikkita_wwe) January 1, 2023