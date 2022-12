El Campeonato de los Estados Unidos de Peso Completo IWGP va unido indefectiblemente a la figura de Kenny Omega. Hace ahora casi cuatro años, «The Best Bout Machine» y Chris Jericho protagonizaron el combate más rentable para NJPW de toda su historia en Wrestle Kingdom, teniendo dicho cetro como telón de fondo. Y dentro de nueve días, Omega podría repetir hazaña, esta vez junto a Will Ospreay.

Anunciado un mes atrás, Omega y Ospreay —en otra semejanza con Wrestle Kingdom 12— ocuparán el coestelar, pues Jay White y Kazuchika Okada cerrarán la noche. Pero de algún modo, este Omega vs. Ospreay seguramente se robe el show, por suponer un combate inédito dentro de NJPW y por su fantástica construcción, muy superior a la de cualquier otra disputa del cartel del magno evento.

Y por si hacía falta vender mejor el duelo, hoy la web oficial de NJPW nos deja una divertidísima entrevista con Omega en la que este da cuenta de su compromiso del próximo 4 de enero.

Allí, como ya recogió mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha, el vicepresidente ejecutivo de AEW asegura que sacará a NJPW del ostracismo en el que según él se encuentra la empresa desde que la dejó en 2019, para seguidamente, hablar así del trabajo de Ospreay.

«Pero después de ver la manera en que Will ha pilotado la nave, empecé a enfadarme. Y no entendía por qué. ‘¿Por qué apostáis por él, New Japan?’ Y ya lo entiendo. Porque no teníais a nadie más. Hasta ahora .

Unas pullas hacia Ospreay que continúan al preguntársele por el significado que quiere que tenga su regreso al Tokyo Dome.

«Creo que ya lo he dejado bastante claro. Mi regreso al Tokyo Dome se supone enorme. Se supone será una celebración, una vuelta a casa. Para todos los fans, para los luchadores que lo han pasado tan mal durante estos tiempos difíciles. Y entiendo que habéis tenido dificultades durante estos años».

«Sé que pensáis que con dificultades me refiero a lidiar con la pandemia. No, no, no. ¡Las dificultades de las que hablo es las que habéis tenido que afrontar sin mí pilotando la nave! Sin Kenny Omega llevando la voz cantante, ha faltado carisma, ha faltado magia, han faltado ojos viendo el producto. Necesitamos a gente viendo, hablando, discutiendo. ¡Necesitamos fiestas de New Japan, tíos! […]»