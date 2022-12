Lo mejor que le podría pasar tanto a All Elite Wrestling como a los fans como a los mismos luchadores es que CM Punk, The Young Bucks y Kenny Omega resolvieran sus problemas y continuaran trabajando juntos. Por ejemplo, ¿y si The Elite derrotaran a Death Triangle para recuperar el Campeonato Mundial de Tríos y entonces aparecieran el «Best in the World» junto a FTR para desafiarlos? ¿Acaso esa no sería una historia impresionante que atraería todas las miradas a Dynamite cada semana así como al PPV donde se enfrentaran?

► La petición de Dax Harwood a CM Punk y The Elite

Pero lamentablemente a 28 de diciembre de 2022 no sabemos si CM Punk va a volver a la compañía. Y tampoco tenemos novedades sobre cuál es su relación actual con sus todavía compañeros de vestidor. Aunque quien escribe estas líneas tiene la teoría de que The Elite no se hubieran burlado de él en televisión de no llevarse bien. Pero lejos de especulaciones, vamos ahora con la petición que Dax Harwood le hace a los cuatro luchadores. En un reciente episodio de su podcast, el miembro de FTR les pide que dejen de ser egoístas.

“Esta es mi súplica para los cuatro muchachos. Por favor, encuentren una manera de hacer que funcione. Si podemos hacer que funcione, podemos configurar el futuro de la lucha libre profesional durante mucho tiempo y podemos cambiar el curso de la lucha libre profesional durante mucho tiempo. Cuando lo piensas, desinteresadamente, haremos esto durante 20 o 30 años en el futuro para que los chicos y las chicas puedan ganarse la vida”.

¿Creéis que CM Punk y The Elite arreglarán sus problemas?