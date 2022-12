Como alguien que no se calla nada, que tiene tanto éxito, que tiene tanto talento, que trabaja en una de las compañías más grandes, y que está tan dentro de la lucha libre profesional, Dax Harwood va a hacer de su podcast, FTR, un programa de visita obligada para todos los fanáticos. Acaba de lanzar su primer episodio y no dejamos de hablar de él porque el veterano luchador hizo comentarios muy interesante, en especial en torno a CM Punk, con quien tiene una muy buena relación. Y estuvo hablando, por ejemplo, de su disputa con «Hangman» Adam Page.

► Dax Harwood habla de la disputa CM Punk-Adam Page

En concreto, de aquel controvertido segmento entre ambos luchadores en el que el nativo de Chicago sintió que su oponente «hizo negocios por su cuenta» previo a su combate en Double or Nothing 2022, donde Punk ganó el Campeonato Mundial AEW. Harwood dio a conocer la conversación que tuvo con el «Best in the World» posteriormente:

«Después del segmento, fui a Punk y dije: ‘Eso fue realmente bueno, fue un gran segmento’. Consiguieron que los fanáticos reaccionaran. A veces es difícil lograr que los fanáticos reaccionen ante un combagte babyface-babyface. Pensé que era un gran segmento. Él dijo: ‘Ahhh, me siento de cierta manera al respecto’. No tenía ni idea de que algo salió mal o se fue de lado o algo así«.

Matt Koon, coanfritrión del podcast, le preguntó a Dax Harwood si Adam Page es el tipo de persona que se saldría del guion, a lo que contestó así:

«Para ser honesto, no conozco muy bien a Adam Page, trabajamos juntos una vez en las indies en Carolina del Norte. No lo conozco muy bien, pero no lo creo y no lo creía. No tenía esa noción de él. Es un hombre de familia, ama a su esposa, él acaba de tener un hijo, siempre es amable y educado conmigo. Siempre hablamos y nos llevamos bien. Incluso después de los desacuerdos que tuvimos con los Young Bucks, él y yo siempre hablamos y nos llevamos muy bien».

¿Qué os parecen las palabras de Dax Harwood?