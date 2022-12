Tras el incidente de All Out 2022, en la que sería la última aparición del «Best in the World» en AEW hasta el momento, CM Punk llamó a Dax Harwood para explicarle lo sucedido. El integrante de FTR lo cuenta en el episodio más reciente de su nuevo podcast.

► CM Punk, Dax Harwood y el incidente en All Out

“Todos los chicos en el vestuario estaban bebiendo y pasando un buen rato, y nos estábamos abrazando, tengo una foto de mí y Jay Lethal en el suelo juntos riendo como locos. Tenía a mi esposa e hija allí, Cash tenía a su novia. Fue un gran momento. Después de que terminó nuestro combate, me ducho, tomamos un par de tragos con los muchachos muy rápido, agarro a mis chicas y regreso al hotel. Estaba acostado en la cama y recibí un mensaje de uno de los luchadores que decía: ‘¿Esto es verdad?’.

«No tenía idea de lo que estaba hablando. Inmediatamente después de eso, recibí una llamada de mi amigo CM Punk y me dijo lo que pasó. Le dije: ‘Me estás mintiendo, amigo. No hay forma de que eso sucediera’. Estaba cubierto de sangre por el combate. Me llamó por FaceTime, fue esa noche. Me dijo: ‘Quiero que sepas que vas a escuchar algunas cosas. Quiero que lo escuches de mí. Esto es lo que pasó’. Le dije: ‘Amigo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Iré ahora mismo a ayudarte’. ‘No, no, todo está bien, se calmó, estamos bien’. Fue entonces cuando me enteré por primera vez».

Harwood señala también había algo de verdad y también algo de exageración en los informes.

“Obviamente, yo no estaba allí. A quien percibo como Dios es la única persona que realmente conoce la verdad. Todos van a tener su propia versión en la cabeza. Todos lo hemos hecho antes, hemos hecho lo que percibimos como la verdad. Lo que he oído que se informa, hay elementos de verdad en ello, pero también hay algunas cosas que me alertan. Parece que solo estamos recibiendo una parte de la historia o lo que este periodista quiere publicar, ya sea que tenga prejuicios o rencor contra una de las partes, así es como me sentí.

«También sabía que no sabía toda la historia. También sentí que las historias que escuché de algunas personas, no siento que me mientan descaradamente. Creo que hay partes de verdad, pero también creo que algunos fanáticos han leído demasiado y creo que deberían dejar que lo que sucedió, suceda, y se apague. Cuando todo está dicho y hecho, no puedo decirles que sé el 100 % de la verdad y no puedo decirles que la información periodística es el 100 % de la verdad. Sé lo que percibo como la verdad y, a partir de las cosas que he leído y escuchado, hay una verdad parcial y cosas parciales que son un poco exageradas”.