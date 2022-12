Chris Jericho confirma su cambio de planes en ROH

Unos días atrás nos enterábamos en Súper Luchas de que en realidad estaba previsto que Chris Jericho perdiera el Campeonato Mundial ROH en Full Gear 2022 ante Claudio Castagnoli, no en Final Battle 2022 como finalmente ocurrió. Esto debido a que Sam Linsky, Vicepresidente Sénior de Programación en TNT y TBS, se había opuesto originalmente a que «Y2J» luchara en el evento pay-per-view de Ring of Honor. Más recientemente, el mismo luchador confirma esta información en su podcast, Talk Is Jericho.

► Había otro plan para Chris Jericho en ROH

“Lo bueno fue que la idea original era que Claudio (Castagnoli) y yo estuviéramos en Full Gear.

«Otra idea era que Bryan (Danielson) y yo estuviéramos en Full Gear por el título de Ring of Honor y luego Tony (Khan) tuvo la idea de un trío, Bryan contra Claudio contra Jericho.

«Todavía no lo sentíamos del todo y luego Tony, una vez más, realmente es un tipo inteligente. Ganó el Booker del Año por una razón. Se le ocurrió la idea de poner a Sammy (Guevara) allí y convertirlo en un combate a cuatro esquinas. Ahora teníamos que descubrir cómo funciona eso en cuanto a la historia y lo conseguimos”.

Desde entonces, Jericho está alejado del Campeonato Mundial ROH. Últimamente ha estado rivalizando con Ricky Starks, quien no quiere unirse a su Jericho Appreciation Society. No está claro si volverá a entrar en Ring of Honor cuando empiece el programa de televisión en 2023. Lo iremos viendo con el paso de los meses. Y mientras tanto, Claudio Castagnoli vuelve a reinar. Aunque de momento no ha expuesto el título. Sí tuvo dos combates, pero ambos en All Elite Wrestling. Veremos cómo siguen las carreras de ambos luchadores.

¿Os gustó el reinado de Chris Jericho como Campeón Mundial ROH?