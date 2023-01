Kenny Omega amaría volver a luchar en DDT

DDT Pro Wrestling es una empresa japonesa ubicada en Shinjuku, Tokio. Su nombre significa Dramatic Dream Team y qué mejor descripción, pues sus combates son cómicos y, en su mayoría, son parodia de WWE y de la propia lucha en general, mezclados con el estilo japonés.

En esta compañía ha competido uno de los mejores luchadores de la época moderna en Norteamérica, el canadiense Kenny Omega, quien durante su paso de varios años por NJPW, tuvo la oportunidad de luchar en DDT en 213 ocasiones.

► Kenny Omega quiere volver a luchar en DDT Pro Wrestling

De hecho, una vez, Omega luchó ante una niña de 9 años y se hizo viral en todo Internet:

Y, ahora, en una reciente entrevista con Monthly Puroresu, promocionando su combate ante Will Ospreay de este 4 de enero en Wrestle Kingdom 17 de NJPW, Omega reveló que le encantaría volver a luchar en DDT. O, por qué no, hasta con NOAH. Estas fueron sus declaraciones:

«Hice el show en el Ryogoku Sumo Hall, que fue increíble. Fue una sensación increíble. No puedo expresar con palabras lo que sentí al volver allí y ver a tantas caras conocidas. Me sorprende que cuando New Japan hace una encuesta preguntando cuál es el mejor extranjero de todos los tiempos ue ha luchado en NJPW, los fans dicen que soy yo.

«No puedo creer que gane esas encuentas, que la gente me siga recordando y más, que me recuerden con suficiente cariño como para que decir que soy el mejor extranjero que ha luchado en New Japan Pro Wrestling.

«Es increíble. Esto se remonta un poco a 2008, con los fans de DDT. Me dijeron que cuando habían anunciado mi presencia en un show de DDT, los teléfonos para la venta de boletos no paraban de sonar y logramos un sould out. Eso me hace querer llorar. Ni siquiera en Winnipeg la gente me recuerda así, y ahí es en donde nací.

«Así que, esos fans son especiales, y no me olvidan. Significo mucho para ellos. Es especial lo que hice allí para ellos. Es un ambiente y una atmósfera increíble, de familia real, de confianza, de respeto, de lealtad. Mucha gente tiene una idea de la cultura japonesa de ese sistema de honor y creen que se trata de samuráis, ninjas y Godzilla, y bueno, DDT tiene eso.

«Sí, claro, son esas cualidades lo que lo convierte en un país tan especial. Así que, el que la base de fans míos me recuerde y me trate bien cuando regreso, es fanástico, es maravilloso, fue en 2019 y fue genial. Y, por supuesto, en algún momento, me encantaría volver a luchar para DDT, o cualquier otra empresa… En realidad, nunca luché para NOAH, pero dado que son parte de CyberFight, ahora sería cool poder hacer eso».