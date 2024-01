The Rock: «Hagamos cosas que nunca se han hecho en WWE»

Por si no estaba candente el «Road To WrestleMania» con la vuelta de CM Punk y la presumible revancha entre Roman Reigns y Cody Rhodes, ahí que llega de The Rock para romper récords y demostrar que nadie puede toserle en cuanto a mediaticidad.

El problema, claro está, es que no todos pueden ser estelaristas de WrestleMania 40, aunque ahora el «Show de los Shows» tenga dos jornadas. Y los planes que en teoría hay para The Rock chocarían con los de un Reigns vs. Rhodes II, e incluso con los de CM Punk. Pero, evidentemente, son presunciones en base a reportes, y WWE ya lo tendría todo bien dispuesto, aunque resulte chocante para el observador ajeno a los entresijos creativos.

► Por todo lo alto y con todo

The Rock parece haber vuelto a WWE para quedarse, al menos hasta que pase WrestleMania 40, y en las últimas horas, el «hype» se ha incrementado con una publicación de «The People’s Champ» vía Instagram.

«Estas noches ‘electrizantes’ son muy especiales e inolvidables. La conexión con la gente, la energía, las vibraciones, la autenticidad, la alteración, el amor, el Mana — los ESCALOFRÍOS. «Y ahora hagamos historia, elevemos el listón y hagamos cosas que nunca se han hecho en WWE



«Por todo lo alto. Y con todo. «~ el campeón del pueblo»

Unas palabras que lucen similares a las pronunciadas por The Rock el pasado septiembre, comentando cómo se conjuró su demorado choque contra Reigns, ante los micrófonos del show de Pat McAfee.

« […] Brindamos por la vida, por el negocio que amamos y alrededor de una hora después, empezamos a hablar del potencial de un combate entre Roman Reigns y yo, estelarizando WrestleMania en el SoFi. Y nos dimos la mano y nos abrazamos, y los tres en la mesa dijimos: ‘Hagámoslo’. Y pensamos en la gran meta. Así que tuvimos un año para pensarlo. Y el pensamiento fue: ‘Vale, no hagamos algo simplemente bueno. No hagamos algo simplemente genial. Hagamos algo que no tenga precedentes’. ¿Qué podemos crear para los fans que nunca se haya hecho antes? Un combate, genial. Roman es un atleta increíble. Va a estar en el Monte Rushmore. Un buen tipo, es mi primo. Increíble. Podemos hacer el combate, pero el mayor pensamiento fue: ‘¿Qué podemos hacer para los fans de este negocio que amamos donde WrestleMania no sea el final, sino el principio de algo más grande?’ Y estuvimos muy muy cerca, pero no pudimos dar con ello. Así que decidimos aparcarlo y acordamos algo: ‘Escuchad, hay una fusión a la vista. Eventualmente, el combate ocurrirá. Hay una WrestleMania en Philadelphia’. «Digo que también está ahí el potencial de hacerlo. Estoy abierto. Pero como digo, hay que ver qué es eso que buscamos, porque los fans merecen algo increíble y que no tenga precedentes. Y no sólo eso, también quiero estar a la altura de los chicos y chicas del vestidor que se dejan el trasero cada semana. ¿Qué podemos hacer para poner a los fans en un lugar donde formen parte de algo que sea un nuevo cambio en esta era de la lucha libre profesional? Y de nuevo, Vince es muy bueno pensando desde una perspectiva más amplia, como sabes. Por eso hace años que nos llevamos bien. Hay que pensar con amplitud de miras».