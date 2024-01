Ya es bien sabido que WWE busca desde hace un par de años poder concretar un duelo entre The Rock y Roman Reigns para WrestleMania. Este pasado septiembre, «The People’s Champ» habló abiertamente sobre ello con Pat McAfee, y sugirió que en 2024 llegaría una nueva oportunidad.

« Digo que también está ahí el potencial de hacerlo. Estoy abierto . Pero como digo, hay que ver qué es eso que buscamos, porque los fans merecen algo increíble y que no tenga precedentes. Y no sólo eso, también quiero estar a la altura de los chicos y chicas del vestidor que se dejan el trasero cada semana. ¿Qué podemos hacer para poner a los fans en un lugar donde formen parte de algo que sea un nuevo cambio en esta era de la lucha libre profesional? […]»

Ayer, The Rock reapareció por WWE, durante Monday Night Raw, y muchos creen que ciertas palabras de su promo vendieron un duelo contra Reigns de cara a WrestleMania 40.

«Cuando The Rock salga a comer algo esta noche en San Diego, ¿debería The Rock sentarse en una butaca? ¿O debería The Rock sentarse en el bar? ¿O debería The Rock sentarse a la cabeza de la mesa?»