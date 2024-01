Durante el episodio de Dynamite de esta pasada noche se dio, o eso parece, un nuevo paso adelante hacia la lucha de retiro de Sting en Revolution cuando The Young Bucks hicieron acto de presencia en el programa después de varias semanas lejos de las cuerdas para posicionarse, supuestamente, como rivales de «The Icon» y Darby Allin en el PPV. Cabe mencionarse que el anuncio todavía no se ha hecho por lo que quizá ambos equipos se enfrenten antes. Tendremos que esperar a ver qué sucede a continuación.

Are the Young Bucks calling their shot against Sting and Darby Allin? Watch #AEWDynamite: Homecoming LIVE on TBS!@DarbyAllin | @Sting | @youngbucks pic.twitter.com/a7ELVTA8yc — All Elite Wrestling (@AEW) January 11, 2024

► PWI premia a Sting

Mientras, nos hacemos eco de que la leyenda viviente ha recibido un premio de parte de la revista Pro Wrestling Illustrated. Como vemos a continuación, han querido galardonar su carrera en la lucha libre profesional ahora que está tocando a su fin. Al menos como luchador ya que probablemente seguirá en la industria en otra capacidad cuando cuelgue las botas, ya sea como todavía mentor de Allin o de otro luchador o con un rol de entrenador, o productor… También debemos esperar para descubrirlo.

C»on su legendaria e histórica carrera llegando a su fin en AEW Revolution, nos complace presentarle a Sting el Premio Stanley Weston por su trayectoria en la lucha libre profesional, el mayor honor de nuestra revista. ¡Felicitaciones por una carrera increíble, Stinger!».

With his legendary, storied career coming to a close at @AEW Revolution, we are pleased to present @Sting with the Stanley Weston Award for Lifetime Achievement in pro wrestling—our magazine’s highest honor. Congrats on an incredible career, Stinger! 🦂 pic.twitter.com/jlvWc9wxyV — PWI (Pro Wrestling Illustrated) (@OfficialPWI) January 11, 2024

Mientras esperamos por más información sobre el retiro de Sting recordamos lo que decía de él recientemente Adam Copeland:

«He dicho antes que cualquiera dentro de la industria, en parte, ingresó a la industria debido a un tipo como Sting. Es universalmente respetado, querido por todos, no solo por la base de fanáticos, sino también por las personas dentro de la industria porque es un caballero. No puedo decir lo suficiente sobre el hombre. Hemos sido amigos durante años, pero ahora compartir un vestuario con él, compartir el mismo espacio en el ring con él, tiene una presencia especial. Algunas personas simplemente la tienen, otras no. Él la tiene en abundancia.»

«Es tan divertido estar ahí afuera con él, y estoy realmente contento de haber sido una pequeña parte de esta etapa final de su carrera. Es un tipo que [cumple cuando dice] ‘Esto es todo’. No va a regresar una y otra vez. Él sabe que este es el final del camino. El tiempo no perdona.»