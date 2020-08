The Rock acepta el reto de Daniel Bryan: "¡Luchemos!"

¿Quién no querría luchar contra uno de los luchadores más exitosos y carismáticos de la historia? Daniel Bryan vs The Rock es una lucha que nunca se ha hecho, aunque realmente han sido muchos los luchadores exitosos a los que Bryan, por una razón u otra, no ha podido enfrentar en su carrera profesional, uno de ellos, por ejemplo Brock Lesnar.

► ¿Porque Daniel Bryan quiere luchar contra The Rock?

Lo cierto es que Bryan bromeó desde su cuenta oficial de Twitter diciendo que quiere luchar contra La Roca debido a la cantidad de veces que su hija mayor le ha hecho escuchar la canción "You're Welcome" de la película "Moana" de Disney, que tenía a Dwayne "The Rock" Johnson en su faceta como actor de cine en un papel protagonista.

I would love to do a match with @TheRock based solely on how many times my daughter has made me listen to “You’re Welcome.” And then of course it’s stuck in my head and I sing it all day. 🙈🙈🙈 — Daniel Bryan (@WWEDanielBryan) August 6, 2020

"Me encantaría luchar con The Rock basándome únicamente en las muchas veces que mi hija me ha hecho escuchar "You're Welcome". Porque, por supuesto, se me quedó grabada en la cabeza y la canto todo el día"

Poco después, The Rock contestó al desafío:

I can see the writing on this wall from miles away - I’ll be jobbing again in the spirit of being a girl dad 🌺 😂 💪🏾

Let’s do it.

And congrats brother on the new arrival. We’re thrilled for you, Mama B and the fam 🙏🏾❤️ — Dwayne Johnson (@TheRock) August 6, 2020

"Puedo ver desde aquí lo que estás pensando. Voy a perder otra vez en aras de ser un buen padre de una niña. ¡Hagámoslo! Y felicidades, hermano, por el nuevo bebé. Estamos felices por ti, por mamá B y por la familia".

► Las últimas apariciones de Daniel Bryan y The Rock en WWE

Bryan no aparece en televisión desde mediados del mes de junio y tuvo su última lucha televisada en el capitulo de SmackDown del 12 de junio. Se supo hace pocos días que él y su esposa Brie Bella, le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

The Rock por su parte no tiene una lucha en WWE, sin contar aquella de 6 segundos en WrestleMania 32, desde abril de 2013 cuando enfrentó a John Cena para perder el Campeonato Mundial WWE en WrestleMania XXIX.

Aunque es prácticamente imposible que esa lucha se lleve a cabo, por cómo están las cosas por la empresa de los McMahon no sería de extrañar que veamos a Vince construyendo una historia entre éstas dos Superestrellas. Ya sabemos que en la WWE todo es posible.

