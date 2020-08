NXT (5 de agosto 2020) | Resultados en vivo | Priest vs. Lorcan vs. Holland

NXT 5 DE AGOSTO 2020 .— Continúa el camino hacia NXT TakeOver XXX, donde se definirá un nuevo Campeón Norteamericano. Bronson Reed y Dexter Lumis se clasificaron en las pasadas semanas, y hoy conoceremos a un nuevo participante para la lucha de escaleras. Los competidores son Damian Priest, Oney Lorcan y Ridge Holland: ¿Quién saldrá con la mano en alto? La acción de la marca amarilla de WWE se emite desde las instalaciones del Performance Center, en Orlando, Florida.

Y también tendremos lucha de campeonato, específicamente del Campeonato de Parejas NXT. La Undisputed Era quiere volver a lucir algo de oro, pues parecen lejanos los días en los que poseían todos los cinturones. Su blanco es Imperium: Bobby Fish y Kyle O’Reilly intentarán destronar a Marcel Barthel y Fabian Aichner.

Además, Dakota Kai y Rhea Ripley se enfrentan en busca de una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT. ¿Cuál de las dos se ganará el derecho a ir por Io Shirai?

Tenemos una reseña de lo más destacado de la semana pasada, y así damos inicio al programa de esta noche con una lucha con implicaciones titulares:

Por tercera semana seguida, Dakota Kai aparece sin Raquel Gonzalez, y es dominada al sonar la campana, aunque se recupera levemente. Ripley revierte la situación y remata a su rival con un dropkick que envía a Dakota contra el esquinero.

Ripley castiga a Dakota contra el esquinero y consigue un suplex para que el réferi cuente hasta dos. Dakota va por algo de ofensiva, pero recibe un rompecaras y otra cuenta de dos.

Rhea Ripley sigue dominando y ahora con unas pinzas somete a su rival a ras de la lona.

Dakota sorprende poniendo a su rival de espaldas planas y el réferi cuenta hasta dos. Ripley retoma el control y tras derribar a su rival con un lazo, consigue otra cuenta de dos.

Dakota sale del ring e intenta sacar a Ripley tomándole de la pierna, pero la patea y se libera. De inmediato, le aplica una silla eléctrica y la impacta contra el borde del ring para otra cuenta de dos.

Al volver del comercial, Dakota falla una patada y recibe una enredadera y cuenta de dos.

Finalmente Dakota encontró una apertura y somete a Ripley con un candado, que eventualmente se convierte en una enredadera y cuenta de dos. Ripley esquiva una patada, pero recibe una segunda y ambas quedan tendidas.

Al reincorporarse, Ripley es quien castiga a Dakota y tras un dropkick, le aplica otra silla eléctrica y el réferi cuenta hasta dos.

Tras un intercambio, Dakota parecía tener la ventaja al conectar la Scorpion Kick, pero tras tomar impulso, Ripley la sorprende con un rompecaras y otra cuenta de dos.

Ripley iba por el Riptide, pero Dakota lo convierte en una DDT y consigue una cuenta de dos. En la réplica, Ripley la derriba con una Big Boot y ahora le aplica el trébol y Dakota revierte la situación y la envía de cara contra el esquinero.

Dakota toma impulso y conecta la Big Boot y de inmediato, la coloca sobre el esquinero, pero ambas forcejean. Dakota Kai cae a la lona y Mercedes Martinez aparece de la nada y hace tropezar a Ripley. El réferi no la ve. Dakota Kai aprovecha y aplica la GT Kick y logra la cuenta de tres.

Dakota Kai es la vencedora en un buen combate y tiene su oportunidad titular frente a Io Shirai, aunque con una ayuda inesperada.

Mercedes Martinez no ha terminado y castiga a Ripley luego del encuentro. El público abuchea.

The Undisputed Era arriba temprano a Full Sail.

Suena la campana y ambos forcejean, aunque el réferi los separa. Reed lo invita a Thorne y este empieza dando los primeros golpes, pero Reed es más fuerte y casi lo envía a la lona, pero Thorne saca un dropkick de la nada y envía a Reed afuera del ring.

Afuera, Thorne se lanza en un tope con senton, pero Reed resiste y con una Full Nelson lo hace impactar con el borde del ring.

Reed busca altura, pero Thorne lo sorprende, aunque es enviado hacia abajo. Sin embargo, consigue una patada y un running Senton y Reed cae. Con un Shining Wizard Thorne consigue una cuenta de dos.

Reed conecta un cabezazo, seguido de un Military Press y un Senton para lograr una cuenta de dos.

Tras un breve intercambio, Reed derriba a Thorne con un lazo. Luego de un Death Valley Driver y una plancha desde la tercera cuerda, el réferi cuenta hasta tres y se acabó esto.

