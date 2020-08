AEW DYNAMITE (5 de agosto 2020) | Resultados en vivo | Jon Moxley vs. Darby Allin

AEW DYNAMITE 5 DE AGOSTO 2020 .— La racha de buenos programas continúa. La novel empresa se niega a soltar las riendas; no se duerme en sus laureles. Es por ello que tendremos un encuentro estelar de nivel PPV: Jon Moxley versus Darby Allin con el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en juego. Ellos ya habían tenido un tremendo mano a mano el pasado 20 de noviembre, así que nos espera algo del mismo nivel. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Daily's Place, en Jacksonville, Florida.

El debut de Matt Cardona se dará esta noche. El ex Zack Ryder estará aliado a Cody para enfrentar a dos miembros de The Dark Order: Jon Silver y Alex Reynolds.

Pero los fans que sean discípulos de la Dark Order tendrán más del oscuro culto, pues Mr. Brodie Lee, Colt Cabana, Evil Uno, Stu Grayson, Five y Nine se enfrentarán en una lucha de cuatro contra cuatro a FTR y The Elite (Hangman Page, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson).

Y en lucha de parejas, Santana y Ortiz enfrentarán a los Best Friends (Chuck Taylor y Trent).

Además, Chris Jericho y Orange Cassidy tendrán un debate al estilo de las campañas presidenciales de Estados Unidos. El moderador es sorpresa, pero seguramente será alguien conocido.

AEW inicia con todo. Los luchadores ya están en el ring para una lucha de varios hombres.

► 1- The Dark Order (Mr. Brodie Lee, Colt Cabana, Evil Uno, Stu Grayson, Five y Nine) vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) y The Elite ("Hangman" Adam Page, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson)

La lucha es muy turbulenta, pero tiene un tempo muy rápido, lo cual la hace interesante. Young Bucks son los que llevan la batuta a favor de The Elite y FTR. Los hermanos Jackson se combinan muy bien, hasta que Evil Uno golpeó a Matt Jackson. Matt Jackson se lanza sobre Colt Cabana y Evil Uno con hermosos topes tipo bomb, y luego con Lariats a Stu Grayson y Mr. Brodie Lee. X lo toma por una pierna y en eso aparece Hangman para dar codazos, Lariats y volar sobre todos los miembros de The Dark Order.

Adam Page reta a Mr. Brodie Lee a entrar al ring y este le quita el relevo a uno de sus secuaces y entra a carear con Page, a quien sorprende con un codazo. Pero este no se da por vencido y le da otro codazo y una patada en la cara, hasta que Stu le mueve las cuerdas y cae fuera del ring. Mr. Brodie Lee lo golpea con un Tope Suicida.

The Dark Order ha recuperado el control del combate. Cabana deja caer el cuerpo de Page y se da con el tensor del esquinero, cobertura en dos. La lucha se vuelve un caos porque todos los muchachos están en el ring al mismo tiempo. Evil Uno y Stu Grayson conectando a Nick Jackson y Hangman Page.

Mr. Brodie Lee busca un Lariat, pero los Young Bucks atacan a todos con Superkicks.

Mr. Brodie Lee no se da por rendido, y va a buscar a Hangman Page, a quien conecta con un Lariat y lo deja noqueado. The Dark Order se llevan la victoria.

► 2- Best Friends (Chuck Taylor y Trent) vs. Santana y Ortiz

El combate comienza con Santana dominando a Trent con candados a la cabeza y puñetazos. Trent logra recuperarse a los pocos minutos, y luego la lucha se traslada a Taylor y Ortiz. Los cuatro hombres entran al ring y Trent casi le parte el cuello a Ortiz con un fantástico DDT que lo saca del ring.

Santana y Ortiz son castigados por Chuck Taylor. Por poco se lleva al victoria para su equipo.

Los ganadores de la lucha: Best Friends. Chuck Taylor y Trent sorprendieron a Santana y Ortiz cuando Taylor tiró a Santana del esquinero y Trent le hizo un Roll-Up.

Matt Hardy aparece y dice que desde ahora solamente será Matthew Hardy en pantalla, dado que cree que sus personajes pueden generar discordia y división, y eso es lo que menos quiere dado el mundo en el que estamos viviendo". ¿El Planeta Tierra, será, no? Pero, bueno... Sammy Guevara sale debajo de la lona y Hardy lo hace atravesar una mesa. Antes de esto, habló de cómo Private Party le recuerda a él y a su hermano (Jeff) cuando jóvenes.

Y mientras escribía las líneas de arriba, Sammy se recuperó y le tiró una silla en la cabeza para luego regalarnos esta belleza. Matt Hardy sangra profundamente por el silletazo a la cara.

Por otra parte... ¡Santana y Ortiz le dañan la van a Best Friends, la cual es de la madre de Trent!

► 3- Matt Cardona y Cody (Campeón TNT) vs. The Dark Order (Alex Reynolds y John Silver)

El combate inicia con mucha dinámica, con relevos cortos, The Dark Order se llevan el inicio de la lucha, se combinan muy bien y no dejan a Cody acerarse a su compañero. Arn Anderson trata de animar a Cody, y Matt Cardona se desespera tanto que se mete al ring, pero el árbitro está muy atento y lo detiene. Impensado que Cody esté así de perdido con miembros de The Dark Order.

Tras el corte comercial, Cody sorprende con un Slam giratorio a su rival y por fin logra entrar Matt Cardona, quien luce rejuvenecido y más musculoso. Se lanza con patadas voladoras desde el esquinero.

Matt Cardona logra ganar la lucha para su equipo con su pierna al cuello. Cody se va tras celebrar y aparece Scorpio Sky, quien lo carea y le señala el Campeonato TNT.

¡Eric Bischoff llega a AEW! Eric Bischoff será el encargado de mediar en este "debate presidencial" de Chris Jericho y Orange Cassidy.

Bischoff le pregunta a Jericho por qué él y Cassidy se odian tanto. Jericho inicia agradeciendo a Cassidy por vestirse apropiadamente para la ocasión (aunque está con su ropa habitual). Cassidy se pone una corbata con clip y la ata a su cuello. Jericho dice que es por esta razón por la cual odia a Cassidy, quien además es un don nadie.

Cassidy no dice nada como contrarespuesta. Jericho luego dice que él es el mejor luchador y la estrella más grande, e insulta un poco más a Orange, pero Cassidy se niega a decir algo. No reacciona.

¡Basta de habladurías! Jake Hager ataca a Orange Cassidy y Chris Jericho le golpea con el Judas Effect.

► 4- Big Swole vs. Rebel

Big Swole entra al ring y ataca rápidamente a su rival, que luce nerviosa. Esta luego la sorprende golpeándola en la nuca y hasta se lanza con un Moonsault. Pero el Moonsault no da de lleno y Big Swole se lleva una rápida victoria con un codazo giratorio al estilo del Judas Effect. Ahora la Dr. Britt Baker deberá enfrentarse a Big Swole, presumiblemente en AEW ALL OUT 2020, en septiembre.

► 5- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Jon Moxley (c) vs. Darby Allin

Justin Roberts no hace la presentación al estilo clásico. Moxley y Darby se van a los golpes, el monarca logra sacar ventaja y lo tira contra el esquinero para darle poderosos machetazos y tacleadas al abdomen. Lo manda a volar de esquina a esquina.

Darby Allin reacciona y golpea a Moxley. Le cae encima con un Tope Suicida y se marchan hacia la rampa de entrada. Allí Moxley logra reaccionar. ¡Y lo tira desde la plataforma de cara contra el esquinero! Tremendo.

En medio del combate, aparece Wardlow y MJF golpea con el Cameponato Mundial de Peso Completo a Jon Moxley. ¡Darby Allin se lanza sobre Jon Moxley! ¡Pero la cuenta llega a dos!... Jon Moxley sangra profusamente tras el golpe con el título.

Darby Allin va a las cuerdas y regresa con un codazo en la mandíbula de Jon Moxley. Se lanza desde el esquinero, pero Moxley se mueve y lo recibe con el Mataleón. ¡Increíblemente Darby Allin resiste más de un minuto en esta llave! ¡Y luego resiste el Paradigm Shift! Jon Moxley enojadísimo.

¡Segundo Paradigm Shift y Jon Moxley se convierte en el ganador de la lucha y retiene el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW!

Fin del show.