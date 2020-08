Daniel Cormier explica por qué prefiere rivalidad con Miocic sobre Jones

El ex campeón de dos pesos de UFC Daniel Cormier prefiere su rivalidad con Stipe Miocic a su intensa rivalidad con el rey del peso semicompleto Jon Jones.

En julio de 2018 en UFC 226, Cormier sorprendió al mundo cuando noqueó a Miocic en el primer round para reclamar el Campeonato de peso pesado de UFC. Luego, 14 meses después, Miocic se vengó al noquear a Cormier en la revancha para reclamar el título.

En comparación, Cormier perdió su primera pelea ante Jones antes de ser noqueado en la segunda, aunque esta última fue anulada y ahora se conoce como una no competencia debido a una prueba de drogas de Jones.

Durante una entrevista reciente con MMA Junkie , Cormier explicó la diferencia entre las dos rivalidades y por qué prefiere la dinámica con su enemigo de peso pesado.

En una entrevista reciente con ESPN , Cormier explicó qué salió mal en su segunda pelea con Miocic, y qué piensa evitar la tercera vez.

"Creo que es más pronunciado porque tengo muchas ganas de ganar y siento que me equivoqué mucho. Fui muy mal la última vez. Fui de muchas maneras. Estaba tan distraído con todo lo que sucedía en mi vida y estaba tan concentrado en el coaching y en todas estas otras cosas que simplemente me equivoqué. Fui mal y no estaba preparado como lo necesitaba y me cansé. Como, me cansé. Puedo admitirlo Me cansé. Al final me pegó con esos golpes, me lastimó el cuerpo y me lastimó la cabeza y no reaccioné porque mi cuerpo no podía reaccionar porque estaba muy cansado, y no permitiré que eso suceda. de nuevo. Si alguna vez encuentra una manera de lastimarme, necesito luchar como lo hice en cualquier otro caso en toda mi vida. No lo hice la última vez y se sienta conmigo todos los días".

"Es por eso que todos dicen: 'Hombre, siempre tienes gente a tu alrededor'. Porque apesta estar cerca de mis pensamientos. Cuando estoy atascado en mis pensamientos mucho tiempo, empiezo a pensar en las cosas que no hice que me ganaron la última vez".