Chris Weidman no está interesado en trilogía con Silva

Chris Weidman y Anderson Silva se enfrentaron en UFC 162 y 168 con el estadounidense ganando ambos. En la primera pelea, atrapó al brasileño con un golpe para anotar el KO y convertirse en el nuevo campeón de peso mediano. Luego tuvieron una revancha inmediata y esta vez la pelea terminó debido a que Silva se rompió la pierna.

Desde entonces, muchos fanáticos han pedido que tenga lugar la pelea de la trilogía. Según Chris Weidman, dice que no tiene sentido ya que dominó ambas peleas.

“Simplemente no veo cómo es interesante en absoluto. Lo domine por completo cada segundo de cada round que peleamos hasta el final. Por lo tanto, realmente no me interesa pelear contra un tipo que pude dominar dos veces".