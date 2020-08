Raw Underground nos presentó tres nuevos "gigantes"

En la edición de Raw del lunes pudimos ver el retorno de Shane McMahon a WWE, esta vez bajo un formato llamado "Raw Underground" como uno, de los seguramente muchos, intentos por recuperar los índices de audiencia que están viéndose afectadas por la situación provocada por el Covid-19 y el regreso a la actividad de deportes como el baloncesto y el béisbol.

El panorama de Raw Underground luce muy similar al de Fight Club, aquella recordada película protagonizada por Brat Pitt, pero más allá de éso lo bueno es que algunas Superestrellas algo olvidadas pueden ver una oportunidad para mostrarse en televisión y ésa fue la situación que se les presentó a tres de ellos.

For anyone wondering, “Dabba-Kato” from #RAWUnderground is Polish-Nigerian Performance Center recruit Babatunde Aiyegbusi, who was eliminated by Braun Strowman during the Greatest Royal Rumble. #WWERAW pic.twitter.com/jCK2et0c3e

Casi toda su carrera la ha desarrollado en combates no televisados en NXT aunque participó en el Greatest Royal Rumble del año 2018. Anteriormente jugó fútbol americano en la NFL.

I think he’s ready for that Brock Lesnar match now... #WWERAW pic.twitter.com/WaTur2pfLh

Dio Maddin has been in a #RAWUnderground ring.

Aunque también ha desarrollado casi toda su carrera en programas no televisados de NXT, es probable que Dio Maddin sea más reconocible que Babatunde, ya que tuvo un altercado con Brock Lesnar en el pasado, Maddin quién en sus inicios fue conocido como Brennan Williams. también tiene un pasado en el fútbol americano jugando en la NFL.

For anyone wondering, the security guard is 7’3” Performance Center recruit Jordan Omogbehin, who previously performed as the Giant Ninja.

The man who isn’t 7’3” is Ryan Ward - WWE’s Vice President of Creative Writing.#WWERAW pic.twitter.com/G0PtOyDEVu

