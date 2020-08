Roman Reigns quiso trabajar con FTR, pero WWE se lo negó

De alguna manera, los antiguos The Revival no acaban de dejar WWE. Y esto, en gran parte, supone un beneficio para ellos, pues les permite sacar partido de la popularidad del Imperio McMahon. Los hoy FTR no tienen reparos en contar cómo participaron en la preparación del "Greatest Wrestling Match Ever" entre Edge y Randy Orton en Backlash 2020. O de revelar los intentos de Randy Orton por impulsarlos y que fueran sus escuderos durante el último año que pasaron en McMahonlandia.

► El no de Vince McMahon

Pero "The Viper" no habría sido el único que pretendió trabajar con Cash Wheeler y Dax Harwood. Según cuentan estos a Fightful, Roman Reigns quiso tenerlos como rivales en una historia. "The Big Dog" fue a hablar directamente con Vince McMahon para hacerlo, pero parece que el "Chairman" no dio luz verde a la idea del samoano.

Asimismo, FTR revelan que además, Shane McMahon y Bray Wyatt también propusieron al "Chairman" varias ideas para una rivalidad con la dupla.

Y volviendo a mencionar a Orton, Wheeler y Harwood confesaron que sólo permanecieron en WWE por la ilusión de que ese equipo denominado FTRKO tuviera mayor recorrido. Sin embargo, cuando comprobaron que no, tomaron entonces la decisión firme de salir del gigante estadounidense.

NXT (5 de agosto 2020) | Priest vs. Lorcan vs. Holland

__________________________________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Friday Night SmackDown, que presentará la lucha entre Matt Riddle y Sheamus.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SUPERLUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE; además de, un día antes, la de NXT TakeOver: XXX, el nuevo especial de NXT.