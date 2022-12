The New Day reaccionan a su sorpresiva aparición en NXT

En la más reciente edición de NXT, las Superestrellas WWE, Kofi Kingston y Xavier Woods, mejor conocidos como The New Day, aparecieron por total sorpresa y allí carearon a los actuales Campeones de Parejas NXT, Elton Prince y Kat Wilson, los Pretty Deadly.

Así fue la sorpresiva entrada de los muchachos del Nuevo Día al ring:

The roof just came off the NXT Arena!!! 🤯

Al respecto, Kingston ya se pronunció, dejando una clara advertencia a sus rivales:

This Saturday! #NXTDeadline ya boys the NEW DAY are going to beat #PrettyDeadly to become your newwwww W-W-E-N-X-T tag team CHAMPIONS!!! https://t.co/RgkVDRVSMz

— Austin Creed (@AustinCreedWins) December 7, 2022