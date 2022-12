NXT: Axiom venció a Von Wagner y Andre Chase

En la más reciente edición de NXT, Axiom se enfrentó a Von Wagner y Andre Chase en la primera lucha de la noche. El ganador del combate fue el español enmascarado, y logró así ganarse el último luchar para estar en el Iron Survivor Challenge.

Robert Stone acompañó a Wagner, mientras que Thea Hail y Duke Hudson estuvieron junto a Chase. Axiom iba por su cuenta. La campana sonó y Hudson salió corriendo para atacar con una patada tipo Yakuza a Wagner. Axiom se metió entre ellos, pero fue una mala idea, porque Wagner lo derribó con tacleadas de hombro.

El final de la lucha llegó cuando Chase conectó a Wagner con su High Fly Flow, y luego, Axiom le conectó su Golden Ration Superkick a Wagner y mientras Chase buscaba ponerse en pie nuevamente, aprovechó para cubrir a Wagner y vencerlo en 11 minutos y 54 segundos.

Golden Ratio 💥💫@Axiom_WWE punches his ticket to the Iron Survivor Challenge at this Saturday's #NXTDeadline!#WWENXT pic.twitter.com/v4CWCbyDyj

— WWE (@WWE) December 7, 2022