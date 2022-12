Bryan Danielson y Kane formaron un gran equipo cuando eran el Team Hell No en WWE. Llegaron a ser Campeones de Parejas durante 245 días de 2012 a 2013. Contaron una gran historia en la que pasaron de ser enemigos a amigos y protagonizaron algunos momentos para la historia de la compañía.

► Kane recuerda a Bryan Danielson

Pero a pesar de todo lo que sucedió en los encordados, fuera de ellos ambos luchadores tenían (y tienen) ideas políticas muy distintas. Ambos fueron tan profesionales como para dejar eso a un lado. Pero ese tipo de cuestiones no solo pueden separar a compañeros de trabajo sino a familias.

Hablando recientemente con SI.com, la «Big Red Machine» contaba cómo fue trabajar co el «Dragón Americano»:

“Bryan y yo estamos en extremos opuestos del espectro político. Pero nos respetamos como seres humanos y valoramos las opiniones de los demás, así que tuvimos conversaciones y aprendimos uno del otro. Aprendí mucho de Bryan, aunque no siempre estuvimos de acuerdo.

“Trabajar con Bryan fue probablemente lo más divertido que hice en toda mi carrera como luchador. Eso fue porque estaba trabajando con Daniel Bryan. No puedo decir lo suficiente sobre el tipo y su talento. Kane era un personaje muy oscuro y serio, pero Daniel Bryan cambió todo eso. Ese fue un cambio tan refrescante para mí. Si le hubieras dicho a la gente en 1999 que Kane eventualmente estaría en algunos de los segmentos más divertidos del programa, no te habrían creído. Pude mostrar un lado de Kane que no era tan oscuro, y eso se debió a Bryan”.