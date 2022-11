Así será el nuevo Iron Survivor Challenge Match de NXT

Luego de semanas de especulaciones, Shawn Michaels por fin rompió el silencio en torno a lo que se esperaba fuera un gran anuncio y que estaba siendo promocionado hace ya varias semanas. Y no falló, pues el anuncio sí fue muy importante.

NXT tendrá oficialmente un nuevo concepto de lucha que hará su debut en el próximo evento premium de NXT, a denominarse NXT Deadline. Será el Iron Survivor Challenge Match. Esta clase de combate tiene unas reglas muy especiales, que les reproducimos a continuación:

Michaels también confirmó que habrá un Iron Survivor Challenge Match varonil y otro femenil en NXT Deadline, show que se realizará el próximo sábado 10 de diciembre desde el WWE Performance Center en Orlando, Florida, aunque se desconocen los participantes hasta ahora.

Muchos fans han criticado en redes sociales este nuevo concepto, pues consideran que sería una mezcla entre un Scramble Match, un Iron Match y un King of the Mountain Match, lucha que introdujo Jeff Jarret en TNA, hoy Impact Wrestling.

En pocas palabras la nueva lucha es una King of the Mountain, pero NO ladder xD #WWENXT #NXTCL

Es una mezcla de King of the Mountain y Scramble de ellos ajajaja

Así fue el momento en el que Michaels hizo el anuncio por medio de un video pregrabado:

.@ShawnMichaels unveils a revolutionary NEW match never done before in WWE history for NXT Deadline! #WWENXT pic.twitter.com/ekfGcvo8oY

— WWE (@WWE) November 16, 2022