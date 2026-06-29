The Great American Bash: Kendal Grey, NUEVA Campeona NXT tras vencer a Lola Vice

Esta noche, en la séptima lucha del especial NXT The Great American Bash presentado por WWE, en el evento estelar, vimos cómo la cubana Lola Vice perdió el Campeonato NXT al ser vencida por Kendal Grey.

► Momentos clave

En un enfrentamiento sumamente físico y con una alta dosis de dramatismo por las interferencias en ringside, Kendal Grey dio el golpe sobre la mesa al derrotar a Lola Vice, convirtiéndose en la nueva dueña del Campeonato Femenil de NXT.

El combate inició con un intenso forcejeo. Aunque Kendal Grey golpeó primero, la campeona defensora Lola Vice no tardó en imponer sus condiciones a base de su letal juego de patadas. Grey demostró su resiliencia respondiendo con una rápida ráfaga de golpes, lo que obligó a llevar las acciones a un cerrado llaveo a ras de lona.

La tensión aumentó cuando la contienda se trasladó al borde del cuadrilátero. En ese momento, Kelani Jordan apareció con la intención de sabotear a Kendal tomándola de la pierna, pero Wren Sinclair llegó de inmediato para neutralizar el ataque. A pesar de que la intervención salvó a Grey, la distracción le permitió a Lola Vice recuperar terreno antes de la pausa comercial.

De regreso al ring, Vice dominó con sus característicos caderazos. Sin embargo, Kendal Grey encendió la arena al bajarse los tirantes y conectar una seguidilla de suplexes. Tras un duro intercambio fuera del ring, donde Grey castigó a Lola con un doloroso Ankle Lock, ambas regresaron para regalar un frenético intercambio de llaves de rendición y coberturas por instinto tras un doble codazo simultáneo.

¡Sorpresa en NXT! Kendal Grey destrona a Lola Vice y se corona como la NUEVA Campeona NXT. La Zona Gris define a la nueva monarca

En los suspiros finales y tras un último intercambio de golpes, la retadora encontró el espacio perfecto. Con una ejecución impecable, Kendal Grey conectó su devastadora «Zona Gris» directo sobre la humanidad de Lola Vice. El réferi contó las tres palmadas reglamentarias ante el asombro del público.

Inmediatamente después del conteo de tres, Wren Sinclair subió al cuadrilátero para fundirse en un abrazo y festejar el histórico triunfo junto a su gran amiga, cerrando la velada con el campeonato por lo alto.

Calificación de la lucha: ★★★★