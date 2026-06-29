The Great American Bash: Tony D’Angelo retuvo ante Naraku el Campeonato NXT

La acción de NXT The Great American Bash 2026, el evento premium presentado por NXT y WWE, arrancó de la manera más intensa posible con una defensa titular de alto calibre. En la primera lucha de la noche, Tony D’Angelo logró retener con éxito el Campeonato NXT tras derrotar a Naraku, antes EVIL, en un combate sumamente físico.

► Momentos clave

Tony D’Angelo saltó al cuadrilátero luciendo un vendaje en el ojo. Como era de esperarse, el retador Naraku no mostró ningún tipo de piedad y aprovechó de inmediato esta debilidad física para enfocar todo su castigo en la zona afectada.

La estrategia fue sumamente efectiva por varios minutos, logrando que el campeón se retorciera de dolor sobre la lona mientras el retador mantenía el control absoluto de las acciones ante la mirada del público.

A pesar del intenso sufrimiento y de la evidente desventaja visual, el orgullo del Don de NXT pudo más y decidió continuar con la contienda.Tras resistir una larga ofensiva, la recuperación del campeón finalmente llegó cuando logró conectar un brutal bombazo que dejó a Naraku plano contra la lona, consiguiendo una cuenta de dos que encendió las alarmas del retador.

D’Angelo no bajó el ritmo y descargó una ofensiva consecutiva de golpes y suplexes que culminó con otro potente bombazo, aunque nuevamente se quedó muy cerca de la victoria con otra cuenta de dos. En los momentos finales, Naraku demostró sus reflejos al esquivar un ataque definitivo y responder de inmediato con un vistoso súplex.

Sin embargo, la ventaja le duró muy poco; en un arranque de furia y adrenalina pura, Tony D’Angelo se puso de pie de manera instantánea y, sin darle tiempo de reaccionar a su oponente, lo liquidó de forma espectacular con un Súper Chokeslam para asegurar la cuenta de tres definitiva.

El combate recibió una valoración final de 6.0, destacando con una calificación de 60 en apartados clave como la calidad en el ring, la narrativa y la intensidad. Entre los puntos más fuertes de la lucha resalta la gran intensidad física que transmitieron ambos competidores, manteniendo a los fanáticos al borde del asiento.

Por otro lado, el punto negativo fue el desempeño de Naraku, ya que la crítica y los aficionados esperaban una ofensiva mucho más dominante y destructiva por su parte, considerando la enorme ventaja con la que contaba debido a la lesión del campeón. Con este resultado en NXT The Great American Bash 2026, Tony D’Angelo consolida su estatus como la cara de la división al superar la adversidad y retener con éxito el Campeonato NXT.

Calificación de la lucha: ★★★