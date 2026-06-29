Forbidden Door: Megan Bayne y Lena Kross retuvieron ante Thunder Rosa y Olympia

Esta noche, en la tercera lucha del Buy In o Pre Show del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Megan Bayne y Lena Kross, las Divine Dominion, lograron retener el Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW ante Thunder Rosa y Olympia.

► Momentos clave

Un reto abierto encontró respuesta en Forbidden Door cuando Divine Dominion se enfrentó a Thunder Rosa y Olympia en un combate por equipos. Tras lanzar el reto a cualquiera que quisiera medir fuerzas con ellas, las integrantes de Divine Dominion descubrieron que tendrían enfrente a una dupla dispuesta a aceptar la pelea sin dudar.

Thunder Rosa llegó con cuentas pendientes frente a Megan Bayne, una rival con la que ya había compartido el cuadrilátero en el pasado, mientras que Olympia buscó dejar su huella representando a CMLL en uno de los escenarios más importantes del año.

Con dos equipos decididos a demostrar su superioridad y sin intención de dar un paso atrás, este enfrentamiento prometió intensidad desde el primer instante y fue una nueva muestra del choque de estilos que caracterizó a Forbidden Door.

Olympia, representando al CMLL, fue la primera en entrar al ring. Después apareció Thunder Rosa con la bandera de México, mientras Divine Dominion hizo su entrada con los campeonatos en su poder.

Thunder Rosa y Lena Kross iniciaron la lucha. Rosa tomó la iniciativa con varios chops, pero Kross respondió con un un empujón de brazo y una tacleada de hombro. Megan Bayne recibió el relevo, aunque Rosa logró conectar varios golpes antes de dar el relevo a Olympia. Rosa y Olympia ejecutaron una doble Frankensteiner a las campeonas y las enviaron al exterior del encordado.

Rosa se lanzó con un Tornillo, mientras Olympia completó la ofensiva con un tope suicida. Rosa regresó a Bayne al ring y la castigó con raquetazos al pecho y ataques en el esquinero. Sin embargo, Kross sujetó el pie de Rosa desde el exterior, permitiendo que Bayne la derribara con una patada frontal a la cara.

A partir de ese momento, Divine Dominion aisló a Rosa en su esquina, alternando relevos y castigándola con tacleadas al abdomen, lariats y llaves a la cabeza y el cuerpo para mantenerla bajo control.

Rosa intentó reaccionar con un derechazo, pero recibió otra patada. Finalmente, logró conectar una destroza quijadas y expulsó a Kross del ring, aunque Bayne evitó que alcanzara el relevo. Rosa esquivó a ambas rivales y finalmente dio el relevo a Olympia.

Olympia entró con fuerza, conectó un codazo, una patada al abdomen y patadas voladoras a Kross. Después aplicó un Bronco Buster en el esquinero y un movimiento giratorio desde la posición de carga de bombero para una cuenta de dos. Rosa volvió a entrar, pero Kross hizo chocar a las retadoras y Bayne recuperó el control.

Olympia derribó a Bayne y conectó un moonsault. Rosa castigó a Kross con patadas voladoras en el esquinero y Olympia se lanzó con una plancha hacia Bayne, pero solo consiguió una cuenta de dos.

Rosa recibió el relevo nuevamente, pero Bayne la estrelló contra el esquinero. Kross volvió a ingresar y consiguió otra cuenta de dos antes de que Olympia interrumpiera la cobertura. Bayne regresó al combate, falló un ataque y Rosa logró darle el relevo a Olympia. Bayne respondió con una poderosa patada y las cuatro luchadoras quedaron tendidas sobre la lona.

Olympia y Kross intercambiaron golpes hasta que Bayne recibió el relevo y derribó a Olympia con una frankensteiner desde la cuerda superior. Rosa conectó patadas voladoras a Bayne y atacó a Kross. Bayne terminó golpeando accidentalmente a su propia compañera.

Rosa conectó otras patadas voladoras a Bayne en el esquinero. Olympia tomó el relevo, derribó a Bayne y luego Rosa volvió a entrar para ejecutar un Doble Stomp desde la cuerda superior, pero Kross rompió la cuenta.

Rosa pateó a Kross, pero Bayne respondió con un poderoso slam sobre la lona. Olympia evitó la derrota al romper la cobertura, aunque Kross la neutralizó con una fuerte patada. Finalmente, Divine Dominion aplicó un doble chokeslam a Thunder Rosa para obtener la victoria y retener los campeonatos.