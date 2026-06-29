The Great American Bash: Zaria retuvo ante Tatum Paxley

Esta noche, en la segunda lucha del especial NXT The Great American Bash 2026 presentado por WWE, vimos cómo Zaria retuvo en una auténtica guerra ante Tatum Paxley su Campeonato Norteamericano Femenil NXT.

► Momentos clave

Con esta derrota, todo parece indicar que Tatum Paxley va rumbo al elenco estelar de WWE muy pronto.

El Campeonato Norteamericano Femenil NXT estuvo en juego en un choque que desbordó intensidad de principio a fin. Zaria logró una sufrida pero dominante defensa titular ante una Tatum Paxley que vendió muy cara su derrota, en un combate que dejó a los fanáticos al borde del asiento.

Desde el primer segundo, la agresividad fue el factor común. Tatum Paxley intentó sorprender de entrada, pero la campeona demostró por qué porta el oro. La acción no tardó en trasladarse fuera del cuadrilátero, donde Zaria tomó el control absoluto tras castigar a Paxley contra la falda del ring, acompañando el castigo con una dura advertencia psicológica: no volvería a ser campeona.

De regreso al ring, Paxley reaccionó con una exhibición de fuerza y técnica, logrando conectar un vistoso Suplex seguido de un brutal Superplex. Sin embargo, Zaria frenó el impulso de la retadora con una fulminante lanza que dejó a ambas gladiadoras tendidas en la lona.

El clímax del encuentro llegó cuando Tatum intentó un ataque de costa a costa. Aunque la maniobra no prosperó, Paxley ajustó su estrategia y conectó un poderoso bombazo que mandó a Zaria fuera del ring. En un momento de desesperación, Tatum intentó usar el campeonato como arma; Zaria lo evitó, pero no pudo esquivar un devastador Cementery Drive en ringside, seguido de otro dentro del ring. Sorprendentemente, la cuenta se quedó en dos.

Paxley buscó la victoria por todos los medios, revirtiendo un intento de F5 en una enredadera que casi le da el título. Zaria respondió de inmediato con otra lanza y su movimiento final, el F5, pero Tatum demostró una resistencia sobrehumana al botarse antes del tres.

Frustrada por no poder cerrar el encuentro, Zaria sacó su lado más despiadado. Tras descargar su furia contra la retadora, le propinó un doloroso pisotón seguido de un segundo F5 definitivo. Esta vez, no hubo escapatoria para Tatum Paxley. Zaria cuenta tres y retiene el Campeonato Norteamericano Femenil NXT.

Calificación de la lucha: ★★★★