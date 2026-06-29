NXT The Great American Bash: Shiloh Hill venció a Tristan Angels

Esta noche, en la tercera lucha del especial WWE NXT The Great American Bash 2026, vimos cómo Shiloh Hill se llevó una caótica victoria ante Tristan Angels en su debut en un evento premium.

► Momentos clave

El ascenso de Shiloh Hill sumó un capítulo dorado. En un combate marcado por la acción física y una extraña interferencia tras bambalinas, Hill logró sobreponerse a las adversidades para derrotar a Tristan Angels, sellando con éxito su primera aparición en un evento premium.

Desde el campanazo inicial, Shiloh Hill impuso condiciones. Con un vistoso movimiento de helicóptero, mandó a volar a su oponente, demostrando su poderío físico. Sin embargo, Tristan Angels no se quedó de brazos cruzados y logró encontrar una apertura para castigar a Hill severamente contra el esquinero justo antes de la pausa comercial.

El momento más bizarro y crucial de la noche llegó durante los anuncios. En una toma desde los pasillos del recinto, se vio a Tristan Angels contestando un teléfono cuando, de la nada, fue atacado y estrangulado por un individuo enmascarado.

Obligado a huir del misterioso agresor, Angels regresó a la zona del ring solo para ser emboscado por un Shiloh Hill que aprovechó el caos para descargar una ráfaga de golpes. A pesar de fallar un ataque fuera del cuadrilátero —lo que le permitió a Tristan recuperar el control por varios minutos tras superar el susto del backstage—, Hill demostró una gran resiliencia.

En los momentos finales, Shiloh falló un arriesgado ataque aéreo que casi le cuesta la derrota por cuenta de tres. Tras recuperarse y esquivar una ofensiva de Angels, Hill sorprendió a todos con una impresionante súper desnucadora giratoria para poner punto final a la contienda.

Con Tristan Angels completamente tendido en la lona tras recibir la súper desnucadora giratoria, Shiloh Hill solo tuvo que cubrir a su rival. Cuenta de tres y victoria definitiva para Shiloh Hill, quien empieza con el pie derecho su andar en los escenarios grandes.

Calificación de la lucha: ★★½