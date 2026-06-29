NXT The Great American Bash: Wren Sinclair retuvo ante Arianna Grace el Campeonato Femenil WWE Speed

Esta noche, en la cuarta lucha del especial WWE NXT The Great American Bash 2026,vimos cómo a contrarreloj, Wren Sinclair logró retener el Campeonato Femenil WWE Speed ante Arianna Grace.

► Momentos clave

La división de velocidad de WWE volvió a echar chispas. En un combate frenético y lleno de dramatismo hasta el último segundo, Wren Sinclair demostró por qué es la monarca de la marca al superar a una astuta Arianna Grace, logrando una nueva y exitosa defensa del Campeonato Femenil WWE Speed.

Acción a mil por hora y drama en ringside. Fiel al formato de WWE Speed, Arianna Grace buscó la vía rápida desde el campanazo inicial. Tras un intenso forcejeo, Grace logró derribar a la campeona buscando una cuenta tempranera que solo llegó a dos. Wren Sinclair reaccionó a tiempo y, con una certera patada, mandó a su retadora fuera del encordado para recuperar oxígeno.

De regreso al ring, Arianna retomó el dominio de las acciones enfocando estratégicamente su castigo en la rodilla de Wren. Con el reloj jugando en su contra y a falta de solo dos minutos para el final, Sinclair intentó sorprender con sendas enredaderas que casi le dan la victoria.

La tensión aumentó cuando Arianna arrinconó a la campeona, pero Wren tiró de reflejos: mandó a volar a Grace, conectó una espectacular plancha y descargó una ráfaga de machetazos combinada con un sólido Suplex.

El momento cumbre llegó cuando Charlie apareció en ringside para distraer a Wren. La campeona no se lo pensó dos veces y le propinó una sonora bofetada; sin embargo, Arianna aprovechó el descuido para cubrir a Sinclair, quedando la cuenta milagrosamente en dos.

Tras sobrevivir al susto de la distracción, Wren Sinclair recuperó el control de manera espectacular. Sorprendió a Arianna con un vistoso helicóptero y, sin perder un segundo, aplicó su letal doble palanca al brazo. Ante la presión del castigo, Arianna Grace no tuvo más remedio que rendirse. ¡Wren Sinclair hace tapear a su rival y retiene el título!

Otra buena y sólida defensa para el reinado de Wren Sinclair. El enfrentamiento cumplió con creces la narrativa de urgencia del formato Speed y nos regaló un final sumamente bien ejecutado.

Calificación de la lucha: ★★½