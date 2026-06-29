Forbidden Door: Theka retuvo ante Starlight Kid

Esta noche, en la octava lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Thekla logró destruir a Starlight Kid en una épica lucha de cinco estrellas, para retener el Campeonato Mundial Femenil AEW.

► Momentos clave

En un enfrentamiento que perfectamente pudo estelarizar cualquier evento de PPV, «La Araña Tóxica» Thekla retuvo el Campeonato Mundial Femenil AEW tras derrotar a su excompañera de Stardom, la japonesa Starlight Kid, en una de las luchas femeniles más brutales y de mayor calidad técnica en la historia reciente de la división femenil de AEW.

Bajo la tensa mirada del presidente de Stardom, Taro Okada, en primera fila, la contienda estalló sin preámbulos técnicos. El odio deportivo de Thekla se hizo evidente de inmediato, lanzándose furiosa a castigar a Starlight Kid mientras insultaba al público y al propio directivo nipón.

La retadora enmascarada reaccionó recurriendo a su característica velocidad: Conectó un vistoso moonsault y enfocó su estrategia en mermar la pierna derecha de la campeona. Aplicó un doloroso medio cangrejo combinado con palanca al brazo.

Thekla recurrió a la ilegalidad jalando la máscara de su rival para romper la llave, respondiendo con su icónica Tarántula invertida.

El combate escaló a niveles críticos cuando la acción se trasladó a la ceja del cuadrilátero, donde Starlight Kid sorprendió a la monarca con un rodillazo al rostro seguido de un destructivo martinete Kokko Tenbatsu. De vuelta en el enlonado, un Fisherman Suplex casi le da la victoria a la enmascarada.

El veneno de La Araña Tóxica se impuso. Con los fanáticos enloquecidos coreando el nombre de ambas luchadoras, el cierre fue un intercambio frenético. Tras esquivar un Moonsault, Thekla partió a su rival en dos con un fulminante Spear.

A pesar de que Starlight Kid resistió un segundo candado y buscó el Tornado Star Suplex, la campeona detuvo en seco su ofensiva con otra potente lanza. Sin perder un segundo, Thekla conectó un letal Curb Stomp y, para asegurar que no hubiera regreso, repitió el brutal remate pisando la cabeza de su oponente para sellar la cuenta de tres.

Calificación de la lucha: ★★★★★

La pesadilla para la retadora no terminó con el campanazo final. Inmediatamente después del combate, las integrantes del Triangle of Madness invadieron el ring y, en un acto de máxima humillación, le arrancaron la máscara a Starlight Kid, dejándola indefensa en el centro del cuadrilátero.