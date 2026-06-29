Forbidden Door: Shota Umino venció a PAC

Esta noche, en la séptima lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Shota Umino logró vencer a PAC para retener el Campeonato Global de Peso Completo IWGP de la empresa NJPW, cuyo presidente, Hiroshi Tanahashi, le puso el título en la cintura al ganador.

► Momentos clave

En uno de los choques más intensos de la noche, el japonés Shota Umino defendió con éxito el Campeonato Global IWGP tras sobrevivir al despiadado estilo de PAC, consolidándose ante los ojos del público internacional como una de las máximas realidades de la lucha libre.

PAC dejó claras sus intenciones desde el inicio, evitando el llaveo técnico para buscar la humillación física de Umino tanto dentro como fuera del encordado. No obstante, en cuanto el campeón encontró su ritmo, respondió con un impecable Fisherman Suplex, patadas de escopeta en ringside y una violenta Powerbomb.

La violencia escaló rápidamente: PAC castigó a Umino con un suplex pecho con pecho contra el esquinero y procedió a sacar una mesa. Mientras el japonés acomodaba el objeto, el británico lo sorprendió con un espectacular Swan Dive Moonsault.

Minutos después, PAC lanzó a Umino desde el ring hacia la mesa en el suelo con una destructiva Awesome Bomb.

De vuelta en el ring, PAC buscó el final con una plancha de 450 grados y amarró al monarca con su letal llave de rendición, el Brutalizer. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Umino logró alcanzar las cuerdas para salvar su reinado.

Tras resistir un duro cabezazo, Umino reaccionó con un fulminante rodillazo y un tremendo lazo al cuello. Sin perder un segundo, el japonés conectó el Death Rider (movimiento aprendido de su mentor Jon Moxley) y remató a PAC con el Second Chapter para asegurar la cuenta de tres.

Tras el combate, Jon Moxley hizo acto de presencia para encarar directamente a Shota Umino, sembrando la semilla de una futura rivalidad.

Sin embargo, la tensión se rompió con la llegada de la leyenda y presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi, quien subió al ring para colocarle personalmente el cinturón a Umino en lo que se sintió como un auténtico e histórico pase de estafeta.

Calificación de la lucha: ★★★★½