Forbidden Door 2026: The Young Bucks vencieron a Místico y Máscara Dorada y Unbound Co.

Esta noche, en la primera lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Matt Jackson y Nick Jackson, de The Young Bucks, lograron vencer a El Sky Team, conformado por Místico y Máscara Dorada en representación del CMLL, y Shingo Takagi y Titán en representación de Unbound Co. de NJPW.

► Momentos clave

The Young Bucks imponen su ley ante el CMLL y NJPW en una espectacular guerra de tres esquinas. Luego de un emocionante Buy In, la cartelera principal de este evento interpromocional arrancó a las nubes. En un auténtico choque de titanes y estilos, la dupla de AEW (The Young Bucks) se midió ante los representantes del CMLL (Místico y Máscara Dorada) y el combinado de NJPW (Shingo Takagi y Titán).

La ovación de la noche se la llevaron los mexicanos, pues el público estalló con una espectacular recepción para el «Príncipe de Plata y Oro» y el joven maravilla del Consejo Mundial.

Choque de estilos y la magia del Sky Team. El combate inició con un gran intercambio técnico entre Místico y Titán, pero la tónica cambió rápido cuando Matthew y Nicholas Jackson (The Young Bucks) metieron su característico juego sucio y castigos combinados para poner en aprietos a Máscara Dorada. Por su parte, el poder físico de Shingo Takagi entró al relevo para frenar el ritmo ágil de los enmascarados.

El momento cumbre de la primera mitad llegó cortesía de la espectacularidad mexicana: Místico limpió la casa sacando del ring a Takagi y Titán. Aunque los Bucks intentaron retomar el control, Titán los sorprendió con una doble corbata y se preparaba para volar. En una genialidad, Máscara Dorada interceptó a Titán con un Frankensteiners desde las cuerdas, lanzándolo hacia afuera del ring sobre Takagi y los Young Bucks.

Lluvia de Superkicks y vuelos suicidas. De regreso al ring, Matt Jackson sacó a relucir su arsenal con una serie de Northern Lights Suplexes y un vistoso Sliced Bread. Sin embargo, el Sky Team del CMLL volvió a encender la arena: tras una plancha de Místico, los mexicanos castigaron a los Bucks con un doble 619 simultáneo.

A partir de ahí, la lucha se convirtió en un festival aéreo sin frenos: Místico se lanzó con un espectacular vuelo hacia ringside sobre el resto de competidores. Máscara Dorada no se quedó atrás y ejecutó un impresionante Shooting Star Press suicida. De vuelta en el encordado, se desató una lluvia de Superkicks donde incluso Shingo Takagi recibió cuatro patadas consecutivas por parte de los Bucks y los mexicanos, dando paso también a la aparición de los Canadian Destroyers.

La mística se quedó cerca. En los momentos finales, la tensión llegó al límite cuando Místico conectó una tremenda Spanish Fly sobre Takagi e inmediatamente después le aplicó su icónica llave de rendición: la mística. Cuando el japonés parecía que iba a rendirse, los Young Bucks entraron de milagro para romper el castigo. Finalmente, Los Young Bucks apagaron el fuego de NJPW.

La dupla de NJPW intentó asegurar la victoria cuando Titán castigó a Místico con un DDT y Shingo le recetó un brutal Michinoku Driver, pero los Bucks volvieron a romper la cuenta de tres en el último segundo. Con el ring despejado y tras echar a los mexicanos, los hermanos Jackson prepararon el terreno para su movimiento final. Con una sincronización perfecta, The Young Bucks aplicaron el definitivo TK Driver sobre la humanidad de Titán, sellando la victoria por cuenta de tres.

Calificación de la lucha: ★★★★