Forbidden Door: Kenny Omega venció a Zack Sabre Jr.

En la quinta lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos una gran lucha técnica y con mucha intensidad, en donde Kenny Omega logró vencer a Zack Sabre Jr.

► Momentos clave

Kenny Omega se impone ante Zack Sabre Jr. en una cátedra de buena lucha libre. En un choque de estilos de altísimo nivel, Kenny Omega logró derrotar al británico Zack Sabre Jr. tras superar el implacable castigo a sus extremidades y conectar su arsenal más devastador en los momentos finales de la contienda.

La lucha inició con un intercambio técnico donde Omega buscó frenar las transiciones a ras de lona de Sabre. La acción escaló rápidamente fuera del cuadrilátero, donde el británico castigó los dedos de Omega contra la barrera de protección.

Omega respondió con rudeza: cubrió a Sabre con la protección de una mesa de comentaristas y se lanzó en un doble pisotón desde la ceja del ring. Durante un intento de suplex de mesa a mesa, Sabre revirtió la maniobra con un tirabuzón, provocando la caída de ambos y un impacto accidental sobre el comentarista Carlos Cabrera.

De regreso al ring, Sabre castigó con uppercuts y patadas, pero Omega recuperó terreno con su clásico vuelo Rise of the Terminator y unas patadas de misil directas a la espalda del británico.

El tramo intermedio se convirtió en un toma y daca de alta intensidad: Sabre Jr. mermó el brazo de Omega con palancas al estilo Jerry Markus y una palanca Fujiwara. Omega contestó con una ráfaga de Snap Dragon Suplexes y un implacable castigo basado en rodillazos V-Trigger.

El peligro aumentó cuando Omega subió a las cuerdas buscando un Super One Winged Angel. Sabre lo atrapó en un candado, obligando a Omega a dejarse caer para aplastarlo. A partir de ahí, el encuentro se tornó frenético, incluyendo un Poison Rana, un martinete estilo Terry Funk por parte de Omega y un Michinoku Driver de Sabre que casi le da la victoria.

En los últimos suspiros, Sabre bloqueó un intento de One Winged Angel con una palanca al brazo. Con pura fuerza bruta, Omega levantó al británico para azotarlo con un Powerbomb, conectó un último V-Trigger a la cabeza y remató con el One Winged Angel para asegurar la cuenta de tres.

Calificación de la lucha: ★★★★½