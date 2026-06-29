NXT The Great American Bash: Myles Borne retuvo ante Tavion Heights el Campeonato Norteamericano NXT

Esta noche, en la sexta lucha del especial NXT The Great American Bash presentado por WWE, vimos cómo Myles Borne logró vencer a Tavion Heights y retener el Campeonato Norteamericano NXT en un choque de pura técnica.

► Momentos clave

La rivalidad y el respeto mutuo se fusionaron en el ring de NXT. En un enfrentamiento sumamente técnico, Myles Borne logró defender con éxito el Campeonato Norteamericano de NXT tras derrotar a su excompañero de facción en No Quarter Catch Crew (NQCC), Tavion Heights.

El combate inició con un intenso forcejeo donde ninguno cedía terreno, reflejo del profundo conocimiento que ambos tienen del estilo del otro. Tavion Heights echó mano de su notable experiencia en la lucha amateur, castigando al campeón con una impresionante cadena de suplexes e intentando someterlo a ras de lona con una dolorosa palanca al brazo dejando ver una cátedra de lucha olímpica y llaveo a ras de lona..

Myles Borne resistió el castigo y buscó espacios para responder, pero la ofensiva de Heights se mantuvo firme. La acción se trasladó fuera del cuadrilátero, donde el retador volvió a castigar a Borne con otro suplex.

De regreso al encordado, el Campeón Norteamericano finalmente encontró una apertura en la defensa de su rival. A pesar de fallar una patada, Borne demostró su agilidad mental al contrarrestar un intento de derribo estilo bombero por parte de Heights, revirtiendo la maniobra en el aire para azotarlo contra la lona.

Aprovechando el contraataque, Myles Borne conectó una contundente desnucadora de la cual Tavion Heights no pudo recuperarse. El réferi contó las tres palmadas reglamentarias para sellar la victoria del monarca.

Rompiendo la tensión del combate y los roces del pasado en NQCC, ambos luchadores se estrecharon la mano en el centro del ring tras el silbatazo final, firmando una gran muestra de respeto que el público aplaudió.

Calificación de la lucha: ★★★½