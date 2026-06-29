NXT The Great American Bash: Saquon Shugars venció a Dion Lennox, pero DarkState lo atacó

Esta noche, en la quinta lucha del especial NXT The Great American Bash 2026, vimos cómo Saquon Shugars se impuso ante Dion Lennox en un intenso choque de excompañeros de DarkState.

► Momentos clave

La rivalidad entre antiguos aliados estalló en el cuadrilátero. En un combate físico y lleno de tensión, Saquon Shugars logró superar la superioridad numérica y las trampas de la facción Darkstate para llevarse una valiosa victoria sobre Dion Lennox, aunque el precio a pagar tras el encuentro fue muy alto.

Traición, interferencias y resistencia en el ring. El enfrentamiento comenzó con una enorme hostilidad. Saquon Shugars logró derribar a Lennox en los primeros compases, pero este respondió atacando las piernas de su rival. Dion Lennox tomó el control absoluto enfocando su ofensiva con agresividad en la espalda lastimada de Shugars, quien apenas pudo respirar al conectar una desnucadora giratoria.

El combate dio un giro predecible cuando los miembros de Darkstate aparecieron en ringside. La distracción le permitió a Lennox reanudar su implacable castigo. Tras la pausa comercial, Saquon reaccionó con determinación: neutralizó a su excompañero con un Falcon Arrow seguido de una certera patada, hilando una ofensiva que casi le da el triunfo.

La resistencia de Shugars se puso a prueba al límite cuando Lennox evitó un ataque aéreo, aplicándole una dolorosa contralona contra las cuerdas del esquinero que lo mandó fuera del ring, seguida de otra contralona en el centro del encordado. Frustrado por no conseguir el conteo de tres tras conectar un lazo, Lennox perdió la concentración.

Saquon Shugars aprovechó el parpadeo de su rival para conectar un par de patadas. Tras fallar un movimiento desde la tercera cuerda, Shugars cambió de estrategia sobre la marcha y sorprendió a Lennox con una espectacular plancha invertida para asegurar la cuenta de tres.

La celebración duró poco. Inmediatamente después del tres del réferi, todos los integrantes de Darkstate invadieron el ring para masacrar en equipo a Saquon Shugars, dejándolo completamente tendido y lastimado en la lona para cerrar el segmento con una declaración de guerra.

Calificación de la lucha: ★★★