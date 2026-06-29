Forbidden Door: Jon Moxley retuvo ante Bandido el Campeonato Continental AEW

Esta noche, en el PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Jon Moxley retuvo el Campeonato Continental AEW ante Bandido en una sangrienta batalla de cinco estrellas.

► Momentos clave

En un auténtico clásico instantáneo, Jon Moxley logró retener el Campeonato Continental AEW tras vencer al actual Campeón Mundial ROH, Bandido, en una lucha salvaje, sangrienta y de una intensidad desbordante.

El combate inició con llaveo técnico, pero el ambiente se encendió cuando Moxley decidió insultar al público. La fanaticada, con una fuerte presencia latina, respondió al unísono con el famoso grito prohibido del fútbol mexicano, transformando la atmósfera de la arena.

Bandido metió el acelerador con su agilidad, pero Moxley frenó un intento de vuelo con un duro tope suicida. De regreso, el mexicano pagó con la misma moneda lanzándose con un espectacular vuelo sobre la tercera cuerda. Sin embargo, la brutalidad del campeón no tardó en aparecer: Moxley acomodó los escalones metálicos y le aplicó un martinete a Bandido, haciéndolo sangrar profusamente de la cabeza.

A pesar de la hemorragia, Bandido resistió el castigo y revirtió la situación con una potente Powerbomb, un tornillo desde las cuerdas y un Shining Wizard, coronado con un impresionante Press Militar sobre un Moxley que también comenzó a sangrar.

El intercambio de golpes escaló a niveles críticos: Bandido bloqueó un lazo y conectó un súplex alemán. Moxley frenó el 21 Plex con un Clothesline y aplicó su fulminante Death Rider, pero el mexicano sobrevivió milagrosamente a la cuenta de tres. Desde la tercera cuerda, Bandido mordió la frente de Moxley para salvarse de otro castigo y lo derribó con un monumental Super Fallaway Slam que casi le da el título.

Bandido buscó liquidar con el 21 Plex, pero se pasó de largo en la ejecución. Moxley aprovechó el parpadeo para amarrarlo de inmediato con un implacable Bulldog Choke. En un último arranque de orgullo, Bandido se puso de pie con el campeón a cuestas y se dejó caer para romper la presión.

Sin embargo, Moxley nunca soltó la llave. Al ver al mexicano completamente desvanecido, la réferi Aubrey Edwards detuvo el combate y el ganador fue Jon Moxley, para retenre así su título.

Calificación de la lucha: ★★★★★