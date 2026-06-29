Forbidden Door: Adam Copeland y Christian Cage retuvieron ante The Dogs

Esta noche, en la novena lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Adam Copeland y Christian Cage retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas ante David Finlay y Clark Connors de The Dogs, tras el sorpresivo regreso de Jay White.

► Momentos clave

Los legendarios canadienses Adam Copeland y Christian Cage defendieron con éxito el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Dogs (David Finlay y Clark Connors), en un combate marcado por la interferencia letal y el retorno de una de las superestrellas más cotizadas de la empresa.

La contienda comenzó con un ritmo pausado en los primeros relevos, pero la facción antes conocida como War Dogs no tardó en imponer su característico estilo destructivo. Clark Connors intervino de manera ilegal para bajar a Christian Cage del ring, estrellando su hombro directamente contra el poste de acero.

A partir de ese momento, los retadores dominaron las acciones durante un largo tramo basándose en la clásica estructura de relevos para aislar y desgastar a Christian en su esquina.

Tras un prolongado castigo, Copeland finalmente recibió el relevo caliente. El «Category de Clasificación R» limpió la casa y estuvo cerca de la victoria tras aplicar un Impaler DDT a Finlay. El drama aumentó cuando Finlay le pagó con la misma moneda al conectar un Spear sobre Copeland, seguido de un espectacular choque simultáneo de lanzas en el centro del ring que dejó a ambos exhaustos.

En los momentos cumbres, Christian Cage conectó un oportuno Spear sobre Finlay, pero Connors interrumpió la cuenta arrojando a Christian encima del réferi, dejándolo completamente noqueado. Con el oficial fuera de combate, David Finlay sacó su peligroso bastón irlandés, el shillelagh, dispuesto a masacrar a Copeland.

Justo antes del impacto, las luces del recinto se apagaron por completo, desatando la locura de los fanáticos. Al encenderse, la Bang Bang Gang hizo acto de presencia sobre el cuadrilátero.

Jay White apareció de la nada para aplicarle su devastador Blade Runner a Finlay, dejándolo servido en bandeja de plata para que Adam Copeland lo rematara con un fulminante Spear. El réferi se recuperó lo necesario para contar las tres palmadas.

Calificación de la lucha: ★★★½