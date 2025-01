Una de las frases icónicas del universo creativo de David Lynch (DEP) es «el fuego camina conmigo», vinculada a la serie Twin Peaks. Y Tessa Blanchard podría agenciársela como leitmotiv personal, porque allá por donde la luchadora pasa, todo se prende.

Nada más volver a TNA el pasado mes, Fightful reportó que Jordynne Grace, gladiadora con la que ya había detonado una rivalidad, se negaba a trabajar con ella. Esto, como ya saben, se corroboró como falso en las siguientes semanas, pues la historia continuó, hasta un combate entre Blanchard y Grace en el PPV Genesis.

Y ahora, surge otro reporte cuanto menos curioso sobre «The Queen of the Carolinas», vía Dr. Chris Featherstone.

I was informed that Tessa Blanchard had many problems in CMLL and yelled at a few girls in the locker room, which led to meetings with the whole women’s roster and the boss because of all the drama. pic.twitter.com/cwjvhBduFm

— Dr. Chris Featherstone, Ph.D. (@chrisprolific) January 29, 2025